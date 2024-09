Nuevo rostro: Christian Nodal se somete a otro tratamiento estético y lucir irreconocible

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más, Christian Nodal ha dejado a más de uno completamente sorprendido, debido a que ha confesado que por cuarta ocasión se va a someter al tratamiento estético con el que se ha estado borrando poco a poco los tatuajes que se realizó en el rostro hace un par de años y finalmente lucir irreconocible como lo esperaba para el nacimiento de su hija, Inti Nodal, luciendo un nuevo rostro, libre de tinta.

El cantante de regional mexicano se sinceró con sus seguidores y reveló el nerviosismo que sentía previo a someterse a un nuevo procedimiento estético. A través de sus historias de Instagram, el originario de Sonora de 25 años contó sobre su inquietud al explicar que nuevamente recurriría a la ayuda de un experto para continuar con el proceso que eliminará algunas de las tintas que tiene en el rostro: "Hoy también estoy nervioso porque, a diferencia de ayer, hoy tengo una sesión para seguir borrando mis tatuajes de la cara".

Conjuntamente, y horas antes de otro encuentro con el especialista, el esposo de Ángela Aguilar manifestó: "A ver cómo nos va con la inflamación, la irritación, con el dolor y todo. Deséenme suerte, por favor, los amo mucho". Previo al nacimiento de su hija Inti, a quien procreó con Cazzu, Nodal tomó la decisión de quitarse los 'tattoos'. En este sentido, el cantautor explicó que el motivo era que le "gustaría" que la pequeña "conozca" su rostro más al natural.

Durante su conversación con Luz García, para el podcast Noche de Luz, el sonorense indicó en mayo pasado que llevaba hasta el momento "tres sesiones". De la misma manera, Christian detalló que luego del procedimiento a su piel se le "hacen unas llagas muy dolorosas", además de "unas bolsitas como de aguas", agregando que: "Yo uso sombreros, el sudor, las luces del escenario, no tengo tiempo para la sanación, ahí con el tiempo se han ido borrando un poquito más".

Finalmente, en esa charla también contó cuál fue la razón por la que alteró su imagen con tatuajes, destacando que fue meramente una cuestión para evitar comparaciones o que solamente se le buscara por su imagen y no su música, que es lo que él deseaba: "Lo hice por rebeldía. Sentía que me querían encasillar, como 'que vaya a ser como un don Vicente Fernández'. Quería no gustarle a la gente para que nada más les gustara por mi música".

