¿Perdió a su bebé? Conductora de Televisa revela la terrible razón por la que no tiene hijos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras ser la entrevistadora por años, Mara Patricia Castañeda recientemente fue la entrevistada y le tocó contar algunos de sus secretos, como el hecho de que hay una terrible razón por la cual decidió no tener hijos con ninguna de sus parejas, aunque tuvo la oportunidad hace casi 20 años atrás. La reconocida conductora de Televisa por primera vez reveló si ella enfrentó la perdida de un bebé.

Así como mujeres con trabajos más discretos que el de una actriz o cantantes, las celebridades también han enfrentado dolorosas perdidas, como la de sus hijos no nacidos y ya adultos, tal como el caso de Silvia Pinal. Pero, hay famosas que simplemente decidieron no tener descendencia y vivir feliz con su pareja, como sucedió con Mara Patricia, quien confesó en una entrevista que su meta jamás fue tener hijos.

Pero aún así, en sus confesiones a Marco Antonio Regil, Mara confesó que por un breve periodo de tiempo, al estar casada con Vicente Fernández Jr., que fue desde el año 2008 hasta el 2015, estuvo a nada de convertirse en madre, pero realmente al final decidió cancelar los planes y quedarse así como estaban: "Muy consciente y muy sincera: yo nunca me embaracé, nunca aborté, nunca nada… siempre me cuidé, pero mi objetivo no era tener hijos sin papá. No era una meta para mí tener hijos y por eso siempre me cuidé".

Mara Patricia y Vicente Jr. en 2008. TV Notas

La famosa periodista, que era la nuera favorita de don Vicente Fernández y Cuquita Abarca, declaró que llegaron a ir a especialistas en Nueva York para tratar de concebir, pero al final optó por dejar de buscar, ya que hubo muchos factores que no le permitían tenerlos ella y se le planteó rentar un vientre, lo que ella prefirió rechazar: "Platicamos... fuimos a ver a ginecólogos en México, luego nos fuimos a ver a un ginecólogo en Nueva York... pero va a llegar un momento en donde ya no vas a tener carga en ninguno de los dos ovarios".

Sobre sus razones, Castañeda explicó que siempre se planteó los peores escenarios en los que se podría ver involucrada en un futuro de haber tenido un hijo de esa manera, y ella al pensarlo mejor, consideró que era mejor dejar las cosas como estaban, pues tampoco era su sueño dorado: "Imagínate si yo hubiera tenido ese hijo, más adelante se hubiera encontrado a la hermana de la misma mamá... y ahí provienen enfermedades, porque están chocando porque son hermanos".

Fuente: Tribuna del Yaqui