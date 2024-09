¿Renuncia a Televisa? Gomita da una triste noticia tras drama en 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber recibido tanto hate en redes sociales, Gomita acaba de romper el silencio sobre sus verdaderos sentimientos al respecto de todo lo que se ha dicho de su participación en La Casa de los Famosos México, por lo que mediante sus redes sociales ha dado una triste noticia de la decisión que tomó a raíz del intenso drama en el que se vio envuelta, ¿acaso renunciará a Televisa?

Así como Luis 'El Potro' Caballero y Mariana Echeverría, la joven presentadora e influencer en redes sociales fue víctima de terribles criticas y comentarios llenos de reclamos y odio por parte de internautas por sus también terribles actitudes dentro del reality show, en el que se burló de los cuerpos de sus compañeras, culpó a las chicas de que haya feminicidios y amenazar abiertamente a Gala Montes con darle una "put...", además de hacer de su vida un infierno al salir.

Pero, no todo fueron comentarios de odio, pues así como a muchas situaciones, Araceli Ordaz, nombre real de Gomita, fue acreedora de cientos de memes y fue comparada con dos personajes de Disney, la querida 'Mamá Coco' y 'Maui', de lo cual simplemente se burló y hasta hizo fiesta de temática de Moana. Sin embargo, a casi tres semanas de su eliminación, la joven ha decidido revelar lo que siente sobre todos esos memes de su aspecto físico.

Gomita en gala de La Casa de los Famosos México. Canal 5

Primeramente, quiso dejar en claro que estaba sinceramente herida con todo lo que se dice y destacó que "todos, como seres humanos, llevamos heridas que muchas veces los demás no pueden ver, pero eso no les da derecho a lastimarnos más", por lo que a sus seguidores les expresó que ella entiende su dolor y lo vive con ellos, por lo que les brindó un consejo: "Sé que hay miles de personas que, al recibir el hate que yo recibí, podrían llegar a pensar en hacer cosas desesperadas... . Pero quiero decirte algo importante: debes blindar tu corazón".

Finalmente, la expresentadora de Sabadazo recalcó que en su opinión, se debe de tratar de hacer a un lado todos esos malos comentarios e ir paso a paso sanando las heridas emocionales que nadie más ve, revelando que ella hace mucho optó por no darle el poder a nadie de hacerla sentir mal, pese a que ella no está bien: "No necesitas la aceptación de los demás, porque nadie tiene la verdad absoluta sobre ti. Solo tú sabes quién eres y de qué estás hecho. No le des a nadie el poder de agrandar esas heridas o de hacerte sentir menos".

Gomita y su emotivo mensaje sobre hate tras La Casa de los Famosos. Instagram @gomitaoficial123

Fuente: Tribuna del Yaqui