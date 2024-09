Se desfiguró: Actriz de Televisa se somete a cirugía y sale mal; sufre terrible consecuencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y presentadora de origen venezolano, Marie Claire Harp, recientemente acaba de brindar una entrevista en la que sinceró y reveló que se sometió a una cirugía estética en la que, pese a que buscó de la mejor asesoría, se cometió un error y salió mal en tema de recuperación, por lo que aún ahora se encuentra viviendo con una terrible consecuencia a raíz de ello.

No hay duda alguna que la presentadora de Bandamax es una de las mujeres más hermosas de la industria del entretenimiento que existen y que conecta con el público gracias a su espectacular sentido del humor y opiniones generalmente imparciales. Pero, pese a todas sus cualidades, cuando era una joven mujer decidió someterse a una rinoplastia, con el fin de que se le vieran sus rasgos más elegantes, sin imaginarse que esto cambiaría su vida para siempre y tendría severas consecuencias.

Según la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, en su nariz tiene el pequeño problema que le salió una bola de cartilago, lo que impide que pueda respirar como lo hace cualquiera, pero que aún así, con todo lo que sabe ahora, sí pudiera realizarse de la misma manera otros arreglitos, ella afirmó que sí: "Tengo los senos hechos, en la cara una mala rinoplastia, pero el tema del ejercicio y alimentación acomoda cualquier tipo de cuerpos, eso no depende de la genética, eso depende de la disciplina que tú tengas y las ganas que tú tengas de querer cambiar tu cuerpo".

Tras esto, la exhabitante y actual panelista de La Casa de los Famosos México, le reacomodaron su nariz para verla más pequeña y elegante, en la que hasta después de la anestesia se supo que había algo mal y le causó gran dolor y le impedía respirar, cosas con las que aún vive: "Me pusieron muy finita la nariz y luego me salió una bola de cartílago y para quitármela sufrí, entonces me pusieron otra cosa y la cara lo rechazó, quedó así y me da demasiado miedo volverla a tocar".

Finalmente, con respecto a si es verdad que se ha operado de su retaguardia, declaró que estaba echó 100 por ciento natural, a base de puro ejercicio, y es en realidad de las pocas cosas que siente que no se tocaría, ya que le gusta como se le ve el cuerpo de aquella forma: "Eso siempre ha sido producto del ejercicio, de hecho, cuando dejo de hacer ejercicio me pongo muy delgada y se va desapareciendo la masa muscular. Entonces tengo que retomar otra vez y volver a la alimentación de carga y descarga. Es un tema".

Fuente: Tribuna del Yaqui