Tras renunciar a 'Una Familia de Diez', actriz reaparece en Televisa y confirma su regreso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida y querida actriz, quien el año pasado 2023 anunció su salida de Una Familia de Diez, de nueva cuenta sorprendió a todo el público de Televisa ya que hace algunas horas reapareció en la televisora y confirmó su regreso a la televisora. Se trata de la joven artista Camila Rivas, quien se dio a conocer por su entrañable personaje de Victoria Castro Martínez 'La Carnalita' en la mencionada serie de comedia.

La artista mexicana comenzó su carrera cuando apenas tenía 6 años y además de Una Familia de Diez, ha podido ser parte de los unitarios Como dice el dicho y La Rosa de Guadalupe. Mientras que hace unos años pudo ser parte de Imagen Televisión actuando en la telenovela La Taxista, mientras que en Telemundo pudo formar parte de la serie Señora Acero. Pero su proyecto más exitoso fue Una Familia de Diez.

En esta sitcom del Canal de Las Estrellas Camila interpretó a la hija 'La Nena' y 'Arnoldo'. Sin embargo, tras 4 años en el elenco, el año pasado la joven de 16 años anunció que no había llegado a una negociación con la producción y que había decidido cerrar el ciclo: "Fue una decisión bastante complicada, fue por tiempos, no se pudo coincidir y pues no queremos temas legales... Ya era hora de cerrar un ciclo, pero Victoria siempre va estar aquí".

Victoria Viera reemplazó a Camila en la serie

Y tras 1 año entero sin proyecto de fijo en el Canal de Las Estrellas, la tarde de ayer viernes 13 de septiembre Rivas fue captada llegando a las instalaciones de la empresa de San Ángel y fue ella misma quien confirmó su regreso. En entrevista con el reportero Edén Dorantes, la actriz confesó que está muy contenta por volver a la actuación pero no quiso entrar en detalles. "Estoy grabando un programa, ya luego les contaré".

Edén mencionó que podría ser un spin-off con el personaje de 'La Carnalita', por lo que ella dijo: "No sé, la verdad no sé, pero ya quiero que se entere, aunque falta mucho para que se enteren". Aunque el reportero insistió en que querer saber de qué se trataba, Camila aseguró que aún no podía decir nada: "No sé, no les puedo decir, pero es algo que les va a gustar".

Asimismo, Rivas mencionó que se siente sumamente agradecida por regresar a Televisa y le aseguró a sus fans que su personaje les encantará: "La verdad es padrísimo, yo estoy muy agradecida de estar aquí nuevamente, es un proyecto increíble, estoy muy emocionada, les va a gustar mucho".

Fuente: Tribuna