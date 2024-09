Arath de la Torre saca sus ahorros de retiro y vende sus cosas para saldar deuda con SAT

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El tema del problema fiscal de Arath de la Torre ha sido un tema recurrente en La Casa de los Famosos. Hace unas semanas éste fue tomado como un arma de ataque en contra del actor para debilitarlo emocionalmente. Recordemos que Adrián Marcelo lo acusó de ser un evasor de impuestos, etiqueta que el conductor de Hoy desmintió. Ahora que el clima del juego se ha tranquilizado, Arath retomó esta espinosa situación y la explicó sin 'tapujos' a sus compañeros.

Al sentirse en confianza con su team, contó que hace años se metió en un delicado problema con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hace 20 años atrás. Culpó a su ingenuidad y a un contador en el que él creyó sin cuestionarlo. El 'experto' lo habría asesorado de tal manera que las decisiones financieras no fueron las mejores y tuvieron un pésimo resultado. Según dijo, el profesional de información contable le recomendó no pagar un crédito.

Te podría interesar Arath de la Torre Arath de la Torre llama poco hombre a Sian Chiong y tienen intensa pelea en 'LCDLF México'

El contador le aseguró que sus pagos estaban en orden y que no tenía ninguna deuda pendiente, por lo que le sugirió iniciar un juicio para demostrar su inocencia. El caso se alargó durante años y lo perdió. Al escuchar su versión, Mario Bezares insinuó que los intereses continuaron corriendo, a lo que De la Torre respondió afirmativamente. La pelea llegó hasta los 20 años en los cuales el Gobierno "le tumbó el crédito".

Es como pelear contra Sanzón".



Mencionó que el lío encontró solución durante este sexenio. También apuntó que el mismo contador tuvo problemas similares con otras personas. "No sólo me lo hizo a mí, se lo hizo a mucha gente. Y pues en ese entonces no caían los contadores, ahora caen junto contigo". Para superar el conflicto, admitió que tuvo que vender algunos objetos personales y sacar sus ahorros de retiro. Con estas acciones pudo desembargar sus inmuebles y cerrar el caso.

Lamentó que durante mucho tiempo cargó con el estigma del "mal contribuyente". Por fortuna, goza de libertad. "Me estoy levantando", aseveró. Por su parte, la audiencia lo apoyó y le agradeció la apertura sobre el tema. "que bueno Arath que lo contaras como fue", "Lo peor que Uno puede hacer es creer ciegamente en "el contador". Al pagar lo que haya que pagar, Uno DEBE ir a checar los respectivos recibos o comprobantes y andar de preguntón, aunque "el contador" se enoje", se puede leer en la sección de comentarios.