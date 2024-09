Casi lo matan: Exgalán de TV Azteca llega a Televisa y estremece con escalofriante confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido galán de las telenovelas, que trabajó durante décadas en TV Azteca luego de haber sido vetado de Televisa durante 28 años, de nueva cuenta estremeció a todos los televidentes con sus fuertes confesiones y es que reveló ante las cámaras que estuvo a punto de ser asesinado. Se trata del famoso Omar Fierro, quien actualmente trabaja para San Ángel como conductor titular del programa ¡Qué Buena Hora!.

El intérprete mexicano arrancó su carrera en Televisa protagonizando exitosas novelas como Amor en silencio, Cuando llega el amor y Sueño de amor. Luego se fue a trabajar a Colombia y tras ser vetado en su 'casa', Omar se unió a la televisora del Ajusco actuando en los melodramas Tres veces Sofía, La Calle de las Novias, La Loba, Emperatriz y La Mujer de Judas. Sin embargo, actualmente ya está trabajando otra vez en San Ángel.

Omar Fierro, conductor y galán de novelas

Además de protagonizar el unitario Como dice el dicho, Fierro actualmente es uno de los titulares de ¡Qué Buena Tarde!, programa en el que recientemente hubo un fuerte debate sobre la brujería, magia negra y energías. En la discusión participaron especialistas en la materia, así como sus compañeros Nicola Porcella y Michelle Vieth, así como artistas invitados como Marie Claire Harp y Marta Guzmán.

Mientras algunos se oponían totalmente a confirmar la existencia de la brujería, asegurando que solo podía existir si le daban importancia, Omar tomó la palabra para explicar que él jamás ha creído en estos trabajos, sin embargo, ya fue víctima de uno. El artista de 60 años comentó que aunque creció rodeado de buena energía, alguien le hizo el mal: "Yo no creí mucho en este tipo de cosas, yo tuve una mamá que fue súper bondadosa, que tenía energía positiva pero a mí me hicieron brujería".

Fierro señaló que por poco le amputan una pierna debido al trabajo que le hicieron: "Me hicieron cosas horrendas, de verdad se me podría la pata, entonces sí te lo pueden hacer, para quitármelo fue un rollo, el director de un hospital muy importante me dijo 'esto no es de medicina'". Incluso, el histrión aseguró que la persona que lo ayudó a salir adelante le confesó que por poco lo dejan sin vida, ya que su mal era demasiado fuerte.

Cuando me hicieron la limpia me dijeron 'a ti te hicieron un trabajo brutal para que te murieras'".

