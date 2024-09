¿Del éxito al fracaso? Esto es lo que ocurrió con Adrián Marcelo tras 'LCDLFM'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el año 2023 se estrenó La Casa de los Famosos México (LCDLFM), mismo reality show que Telemundo ya había llevado acabo con éxito. La gente se sentía atraída por las estrellas que Televisa había elegido y siguieron fielmente el concurso, donde Wendy Guevara se llevó el corazón del público. Para cuando todos salieron, la mayoría tuvo grandes oportunidades en el medio, sobretodo ‘La Perdida’.

Siguiendo esta misma premisa, se esperaría que las celebridades que participaron en la siguiente edición tuvieran un efecto similar entre la gente; sin embargo, éste no fue el caso, sobretodo con Adrián Marcelo, quien frecuentemente recibía cancelaciones masivas en redes sociales debido a los comentarios y la actitud que llegaba a tomar en algunas ocasiones dentro del programa; esto generó algo nunca antes visto en un concurso: una fuga masiva de patrocinadores.

¿Qué pasó con Adrián Marcelo tras 'LCDLFM'?

Para cuando el influencer regiomontano salió del concurso (supuestamente por voluntad propia) se enfrentó a una realidad inesperada y es que, mientras estaba dentro de la competencia, la mamá de Gala Montes lo denunció ante la Coordinación Regional para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, dado a que Adrián Marcelo solía tener diversas disputas con la histrionista, al grado en el que ella misma llegó señalar que se le estaba violentando.

Por otro lado, Adrián intentó lanzar su espectáculo: Los Hermanos de la Leche, el cual celebraría una edición especial del Día de Muertos en Zapopan, pero terminó por ser cancelado por el propio Gobierno, dado a que aseguraban que no estaban de acuerdo con la ningún tipo de violencia. Finalmente, salieron a la luz unas capturas de pantalla en las que se podía apreciar que Karina Puente (mejor conocida como ‘La Chaparrita’) se quedaba de ver en un departamento de ubicación desconocida con su entrenador en el gimnasio.

Capturas de pantalla de la supuesta infidelidad de Karina Puente a Adrián Marcelo

Si bien, Adrián Marcelo no ha hablado sobre nada lo ocurrido, ni siquiera ha hecho alguna mención sobre la supuesta infidelidad de su esposa, la realidad es que todo parece indicar que el futuro del famoso no resulta alentador y es que, todo parece indicar que no hay empresa que quiera estar vinculada a él por temor al rechazo social que podría representar tener al influencer regiomontano entre sus filas.

