¿Hay reconciliación real? Carlos III y William felicitan a Harry por su cumpleaños 40

Londres, Inglaterra.- En el año 2020, la Familia Real Británica se sacudió después de que el príncipe Harry anunció su salida de la misma, ¿la razón? Según lo dicho por el royal, quería mantener a salvo a su familia y aunque su declaración en primera instancia resultó ser un tanto ambigua, lo cierto es que todos consideraron que el hijo menor de la Princesa Diana deseaba tener un poco de privacidad en su vida.

Sin embargo, esta teoría se cayó cuando tanto Harry como Meghan Markle dieron una reveladora entrevista con la conductora Oprah Winfrey en donde insinuaron que un miembro de la familia tenía pensamientos racistas en contra del primogénito de la pareja. Esta situación provocó un distanciamiento tremendo entre los Windsor, puesto a la Familia Real Británica no le parecía bien que estuviesen ventilando su vida en televisión.

A partir de entonces, el ahora conocido como Carlos III, William y Harry se separaron a tal grado en el que no se le permitió realizar ciertas actividades que antes hacía. Fuentes cercanas a la Familia llegaron a mencionar que el Rey de Inglaterra quería tener un acercamiento a su hijo, pero no lograba hacerlo debido a que éste tenía una muy mala actitud. Por otro lado, se llegó a decir que el hijo mayor de Lady Dí se encontraba decepcionado con su hermano y que no quería volver a verlo.

Es bajo este contexto que llegamos al 15 de septiembre, día del cumpleaños del Príncipe Harry; sin embargo, algo que sorprendió al público sobremanera fue que la cuenta de X del Palacio de Buckingham, la cual es administrada por el personal de comunicaciones de Carlos III le deseó un feliz cumpleaños al pelirrojo, con un breve mensaje: “¡Le deseo hoy, al duque de Sussex, un muy feliz cumpleaños número 40”, indicó.

Cabe señalar que el perfil de Carlos III no fue el único que reaccionó al cumpleaños de Harry, puesto la cuenta de X de la princesa y el príncipe de Gales (William y Kate) emitieron un mensaje en el que se leía: “¡Deseando un feliz cumpleaños número 40 al duque de Sussex!”. Esta situación rápidamente inició los rumores de una reconciliación, puesto no se había hecho mención al esposo de Meghan Markle, en las redes sociales, de la realeza, desde el año 2022, en el día del a muerte de la Reina Isabel II.

Fuentes: Tribuna