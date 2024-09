Luto en Televisa: Querida actriz, destrozada, revela muerte de su hijo y hace dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida actriz de melodramas, Eugenia Cauduro, acaba de brindar una entrevista en la que lamentó el triste luto en el que recientemente se envolvió Televisa al solidarizarse con una de sus celebridades por la partida de su neonato. Esta lamentable perdida le hizo recordar la muerte de su hijo, que por primera vez reveló luciendo destrozada al recordar el peor momento de su vida como madre, haciendo una dura confesión al respecto.

Desde hace 27 años que Cauduro es una de las celebridades más reconocidas de la empresa San Ángel, ganando gran fama con proyectos como Alguna Vez Tendremos Alas, Alegrijes y Rebujos, Teresa, Un gancho Al Corazón y muchas más que le han dado el prestigio del que goza hoy en día. Al haber estado más de la mitad de su vida ante las cámaras de la TV, hay pocas cosas de su vida que no se sepa, aunque sea muy reservada con temas que no sean de trabajo.

Sin embargo, para todos fue una sorpresa cuando confesó que lamentablemente su primer hijo perdió la vida antes de poder nacer. Hace un par de días que la reconocida actriz y conductora, Ana Brenda Contreras, mediante su cuenta de Instagram compartió un post en el que reveló que desgraciadamente ella y su esposo enfrentaron el peor dolor que cualquier padre puede sentir en su vida, la muerte de un hijo, señalando que desgraciadamente, su ilusión de cargar a su primogénito desapareció a causa de un aborto espontáneo, y al enterarse, Eugenia se solidarizo.

Eugenia con su hijo. Internet

La actriz de melodramas como Un Camino Hacía el Destino mencionó que lastimosamente, cuando quedó embarazada por primera vez, a las pocas semanas perdió al bebé, reconociendo que fue devastador y sintió "horrible", tanto que "no hay palabras para describirlo", así que ella entiende bien por el dolor que debe de estar pasando y no le queda más que decir que lo lamenta y está con ella en estos momentos, pues entiende perfectamente que no hay nada que pueda decirle para darle un consuelo.

Finalmente, declaró que sí le costó mucho entender lo que le pasó, pero con el tiempo pudo asimilarlo y declarar que ella cree que "a veces la naturaleza es sabia y las cosas pasan por algo", mencionando que tal vez el bebé venía tan mal que se le tuvo compasión llevándolo a ser directamente un ángel protector en el cielo, en vez de dejar que sufriera. Para cerrar la dolorosa conversación, mencionó que "en la vida se puede sentir mucho dolor, pero el sufrimiento es opcional".

Fuente: Tribuna del Yaqui