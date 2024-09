¿Momento incómodo? Nicki Nicole y Christian Nodal se encontraron en la fiesta de Inti

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Durante la jornada del pasado sábado 14 de septiembre, Cazzu celebró a lo grande el cumpleaños de su unigénita, Inti. En dicha fiesta ocurrieron diversos hechos, como por ejemplo, que Christian Nodal a festejar el aniversario de vida de su hija, cosa que sorprendió a más de uno, puesto todo parecía indicar que el sonorense y la argentina quedaron en muy malos términos después de su separación.

Pero este no fue el único hecho que es de llamar la atención, puesto a la fiesta también acudió Nicki Nicole, quien por si no lo recordabas era la novia de Peso Pluma, cantante de corridos tumbados bélicos, que es conocido de Christian Nodal, puesto hace unos meses los dos lanzaron el tema de La Intención, algo que también resultó sorpresa para más de uno, puesto el propio forajido había dejado en claro que no quería realizar una colaboración con el tapatío.

Nicki Nicole fue a la fiesta de Inti

Hasta el momento se desconoce si Nicki Nicole y Christian Nodal mantuvieron algún tipo de charla en la fiesta de Inti, pero lo que sí sabe es que Cazzu se encontraba muy feliz de pasar el tiempo con su colega del rap, ya que, en las imágenes se puede apreciar a ambas utilizando una playera que tiene la leyenda: Inti Lover, mientras que se abrazan y sonríen ante las cámaras. Cabe señalar que la publicación fue compartida por la cuenta de Instagram de Cazzu Global.

Nicki Nicole celebra a Inti

En otras noticias…

Inti no solo fue celebrada en Argentina, puesto en México también le enviaron muchas felicitaciones, la primera en hacerlo fue Amely Nodal, quien fue directamente a una publicación de Cazzu donde le dejó un tierno mensaje a su sobrina; sin embargo quien más llamó la atención fue Cristy, quien le dedicó un tierno texto a su nieta junto a un video en el que la suegra de Ángela Aguilar se encuentra conviviendo con la bebé de Cazzu.

En el mensaje, Cristy dejó en claro que la bebé es la “luz que ilumina su vida”: “Feliz cumpleaños amor de mi vida. Mi Inti, eres la luz de mi vida y de nuestra familia. Las abuelitas me entenderán. Yo también soy la abuela y la nona más feliz del mundo”. Se dice que a dicha publicación reaccionó Ángela Aguilar, pero la realidad es que después de un rato, la cantante de La Llorona eliminó su ‘me encorazona’.

