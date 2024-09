Nava Manu, la actriz trans mexicana, nominada por Baby Reindeer, roba miradas con un vestido rojo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Amamos las alfombras rojas de los eventos más importantes de la industria del entretenimiento! En esta ocasión no nos despegamos del desfile de los Emmys 2024, el cual contó con la presencia de destacadas figuras como Sofía Vergara, Brie Larson, Sarah Paulson, Meryl Streep, Eiza González, entre otras. Una de las más gratas sorpresas fue la incursión de Nava Mau (a quien seguramente conoces si has visto la serie Baby Reindeer, y si no, te invitamos a no perdértela).

Nava Mau fue nominada a la categoría Mejor Actriz de Reparto por interpretar a Teri. Su participación trasciende a nivel histórico ya que se convirtió en la primera actriz transgénero latina en conseguir esta nominación. En este evento se encontró con Laverne Cox, quien actuó en Orange is the New Black. Ambas compartieron un emotivo momento reconocer que el proceso que han experimentado ha sido complejo. "Estoy muy orgullosa de ti", le dijo Cox.

"Hace diez años me convertí en la primera persona abiertamente transgénero nominada a un Emmy de actuación", dijo. Para después aplaudir que esta tradición no llegara a su fin. "Diez años después, no soy la última". Por su parte, Mau defendió que su labor ha consistido en luchar "en la comunidad es poder contar historias que salgan del corazón y que tengan una base humana". Recordemos que Mau fue nominada en julio. Su talento la llevó a desenvolverse en un cortometraje titulado All the Words But the One. A su vez, la llamaron para aparecer en la quinta y última temporada de la exitosa serie de Netflix You.

Previo a ello, la actriz nacida en Ciudad de México y criada en San Antonio, demostró sus habilidades en la comedia dramática de HBO Max Generation y en otros proyectos pequeños. Según dijo en una entrevista, cuando leyó el guion de Teri se dio cuenta al instante de que sería el primer personaje importante en cuanto a la representación de una mujer trans. Al saber la relevancia que esto conllevaba se sintió "animada por la idea de que no se trataba de mí, se trataba de nosotras".

Para esta ocasión tan especial, la actriz Nava Mau, optó por usar un vestido rojo de la marca Gigi Goode, para complementar el look eligió accesorios Bvlgari, como una gargantilla en forma de serpiente con incrustaciones, así como brazaletes, pendientes y anillos a tono.

