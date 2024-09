¿Nuevo golpe a Televisa? Filtran al expulsado de 'LCDLFM' a horas de la gala de eliminación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México (LCDLFM) celebrará una nueva gala de eliminación en la que los integrantes tendrán que despedirse de un nuevo integrante. Como ya es costumbre, los internautas no pudieron contener su entusiasmo y filtraron a través de redes sociales el nombre de quien sería la próxima persona en salir de la competencia. ¿Quieres enterarte de quién se trata? Entonces no dejes de leer, porque a continuación te decimos.

No cabe duda de que LCDLFM es uno de los programas de telerrealidad que mayores controversias ha causado durante su periodo de emisión, ya sea por el comportamiento polémico de Adrián Marcelo durante las semanas que estuvo o por las declaraciones de Ricardo Peralta sobre que el feminismo no era real. Esta misma situación ha hecho que la mayoría de los integrantes del Team Tierra no reciban tanto apoyo del público.

Es bajo este contexto que llegamos a una nueva gala de eliminación en LCDLFM en la que la gente tendrá que elegir entre votar por: Briggitte Bozzo, Mario Bezares, Arath de la Torre y Sian. Como es bien sabido, la audiencia ha mostrado su desaprobación por el comportamiento de la pelirroja de origen venezolano, quien ha sido señalada por mostrar mayor lealtad al Team Tierra que al Mar, que es al que ella pertenece.

Sin embargo, las apuestas en Internet no señalan a Bozzo como la siguiente en ser expulsada del concurso, sino que el verdadero eliminado (según las votaciones del público) sería nada más y nada menos que Sian Chiong, quien ha logrado mantenerse dentro del concurso gracias a que ha ganado los retos de la semana, por lo que no ha atravesado el tema de la nominación; sin embargo, la gente considera que es hora de que el histrión cubano salga del concurso.

Cabe señalar que el nombre de Sian Chiong ha sido mencionado por la propia audiencia de LCDLFM y no se tratan de datos filtrados por el propio Televisa, por lo que es posible que las cosas den un giro inesperado en las próximas horas, así que habrá que esperar a ver qué es lo que se deciden para esta noche; mientras tanto, cuéntanos quién es tu participante preferido del reality show y quién crees que debería ser expulsado.

Fuentes: Tribuna