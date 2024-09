Acabó desfigurada y en la ruina: Protagonista de Televisa sufre trágica muerte y llena de luto la TV

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien empezó su carrera en TV Azteca pero se cambió a las filas de Televisa para dar vida a una de las villanas más icónicas de las telenovelas, sufre devastadora muerte y hace una estremecedora revelación. Se trata de Bárbara Mori, quien hace 20 años dio vida a la calculadora 'Rubí Pérez' en Rubí (2004), melodrama en donde su personaje acabó desfigurado y en la ruina. También actuó en proyectos del Ajusco como Mirada de mujer, Azul Tequila y Súbete a mi moto.

Luego de alejarse de las telenovelas hace ya dos décadas, la uruguaya ha decidido enfocarse en el cine. Justo por ese motivo, sostuvo una entrevista con la youtuber y crítica de cine Gaby Meza para su podcast Hablando de Cine, en donde hizo fuertes revelaciones que dejaron helados a más de uno. Mori contó que vio a un hombre muerto durante un viaje a Los Ángeles con su pareja y amigos. Y no solo lo vio sin vida, sino que ese hombre que habría visto sería un fallecido actor, hijo de otro famoso histrión.

La uruguaya señaló que siempre ha encontrado "fascinación" con las experiencias paranormales, recordando que en una ocasión le pasó algo inimaginable. Vio a un hombre "muerto" viéndola fijamente. "Desde chiquita, a mí y a mi hermana como que vemos sombras, como que se nos apaga la tele, tiembla la luz. Ese tipo de cosas nos han pasado mucho a lo largo de nuestra historia", relató la actriz.

"Pero ese día, literal vi a un hombre muerto viéndome a los ojos... rentamos una casa con mi marido y con cinco amigos en la calle Mulholland Drive, que es en Los Ángeles", explicó. "Pasamos la noche y al día siguiente estoy lavando los platos en la cocina (...) estábamos platicando Fer y yo y de pronto siento atrás de mí, en la entrada de la cocina, siento una energía", contó, asegurando que lo vio enseguida le pareció emocionante, a diferencia de otros que pudieran haberse asustado.

"Volteo y literal estaba un güey con las manos en los bolsillos. Traía jeans, camiseta blanca, perfecto lo vi. Viéndome a los ojos sin ninguna expresión. Lo veo e inmediatamente veo a Fer para ver si lo está viendo. No lo estaba viendo, sigue hablando y me volteo otra vez y ya no estaba. Le digo: 'mi amor creo que acabo de ver a un muerto', y ya me empiezo a reír y se lo empecé a describir", contó. Luego de describírselo, contó cuál fue su inesperada reacción: "Se me pusieron los pelos parados".

Y añadió: "Me dio mucha emoción, porque a mí esas cosas me emocionan mucho. Me quedé en shock lavando los platos y dije: 'órale, qué loco, ¿qué fue eso?'". "De pronto entra uno de los amigos con los que habíamos rentado la casa, Toño, y me dice: 'sentí una energía rara', y le digo a Fer: '¿ves?, lo vi'". Posteriormente, empezaron a buscar qué había pasado en esa casa que habían rentado en Los Ángeles, California y descubrieron que ahí murió el hijo del actor estadounidense Sylvester Stallone, Sage Stallone.

Sage, quien también se desempeñaba como actor y director, perdió la vida a los 36 años el 13 de julio de 2012 a causa de una enfermedad de las arterias coronarias causada por aterosclerosis, lo que estremeció a Bárbara y sus amigos. "(Mi amigo) pone la dirección de la casa que rentamos en Airbnb y aparece: 'Muerte del hijo de Sylvester Stallone, que se llama Sage Stallone, por sobredosis o algo así... entonces nos dice ahí murió y cuando vi la foto dije no ma... era él, lo vi", finalizó la actriz.

