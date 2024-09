Demi Lovato revela que envejecer le da ansiedad por esta fuerte razón y no es por lo que creen

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - En una conversación íntima con el medio PEOPLE poco después de celebrar su cumpleaños número 32, Demi Lovato abrió su corazón sobre su relación con el envejecimiento y su próximo proyecto cinematográfico, Child Star, que se estrena el 17 de septiembre en Hulu. La actriz y cantante, quien prefiere los pronombres ella/ellos, compartió sus reflexiones sobre el paso del tiempo y su enfoque para enfrentar la ansiedad que a menudo acompaña al envejecimiento.

El envejecimiento es algo que, si pienso demasiado en ello, puedo sentir ansiedad, no porque me preocupe cómo me veo o los cambios en mi cuerpo o mi rostro, sino por ese temor existencial," admitió Lovato. "Me gusta estar en el momento presente. Cuando pensamos en cosas que están en nuestro pasado o cosas que están en nuestro futuro, no estamos presentes, y la presencia es el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos," añadió. Te podría interesar Grupo Firme VIDEO: Demi Lovato sacude el escenario con Grupo Firme en Texas; así se vivió el momento

También hay que decir que Child Star, que marca el debut de Lovato como directora, examina la vida de las estrellas infantiles a través de imágenes y testimonios de figuras como Drew Barrymore, JoJo Siwa, Kenan Thompson, Raven-Symoné, Christina Ricci y Alyson Stoner. El documental ofrece una visión profunda de los desafíos y las realidades de crecer bajo el ojo público desde una edad temprana.

"Siempre he querido explorar la historia de las estrellas infantiles y mirar diferentes puntos de vista sobre lo que significa ser una estrella infantil hoy en día," explicó Lovato. El documental, co-dirigido con Nicola Marsh, es una reflexión personal y profesional sobre la industria del entretenimiento y los efectos de la fama en los jóvenes.

Lovato también habló sobre su propia trayectoria, reconociendo que "siempre queremos lo que no podemos tener." Reflexionando sobre su vida, compartió que a veces las personas se presionan demasiado por no ser tan jóvenes como antes. "Un día, con suerte dentro de décadas, mirarás hacia atrás y dirás: '¿Por qué perdí mi tiempo cuando tenía 30 y tantos años preocupándome por la edad cuando tenía tanto que esperar y tanto tiempo libre?'" dijo, con una perspectiva madura y optimista sobre el futuro.

A medida que se prepara para el estreno de Child Star, Lovato se siente confiada en su capacidad para comunicar su mensaje. "He sido muy, muy honesta en el pasado, y he demostrado esa vulnerabilidad a lo largo de mi vida. He compartido mucho con la gente y me he dado cuenta de que mis experiencias no me definen."

Dicho documental está producido por Demi Lovato, Michael D. Ratner, Scott Ratner, Miranda Sherman y Kfir Goldberg para OBB Pictures.

Fuente: Tribuna