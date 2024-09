Desaire real: Carlos III hace tremendo desaire a Meghan Markle en pleno cumpleaños de Harry

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Luego de que el Príncipe Harry haya decidido separarse de la Familia Real Británica debido a que buscaba poner a salvo a su esposa, Meghan Markle y a su hijo, Archie, de la exposición mediática, el hijo menor de la Princesa Diana, ha mantenido una relación tensa con el Rey Carlos III, sobretodo luego de que el pelirrojo dio una explosiva entrevista a Oprah Winfrey en la que señalaron a la monarquía como arcaica e incluso acusaron a alguien de hacer comentarios racistas.

A cuatro años de estos hechos, Meghan y Harry han vivido en Montecito, California, lejos de Londres, aunque sí se les ha visto ir de visita en, por lo menos dos ocasiones, como fue el caso del Jubileo Platino de la Reina Isabel II o en la muerte de la misma monarca. En este tiempo, varios expertos de la realeza han brindado declaraciones para medios como Daily Mail o The Mirror, informando que Carlos III estaría dispuesta a limar asperezas con su hijo menor, hecho que fue demostrado a todas luces el día de ayer o… ¿no?

Resulta ser que el día de ayer, tanto Carlos III como William extendieron una rama de olivo al rebelde miembro de la realeza al compartir unas publicaciones en X (red social antes conocida como Twitter) donde mostraron un par de fotografías de Harry, luciendo una sonrisa de oreja a oreja, mientras lo felicitaban por su cumpleaños número 40. En la fotografía se le aprecia en el Dogpatch Labs en Dublín.

Si bien, el mensaje: “Deseándole un feliz cumpleaños número 40 al Duque de Sussex”, fue visto como algo tierno por parte de los royals, lo cierto es que los fanáticos con ojo de halcón se dieron cuenta de que algo andaba mal en la imagen y es que, justo a un costado de Harry, se encontraba Meghan Markle, la querida esposa del pelirrojo; pero por alguna razón decidieron recortarla. Esto fue visto como una ofensa para la actriz de Suits, por algunas personas.

Familia Real Británica hace desaire a Meghan Markle

Aunque esto podría ser tomado de esta manera, la realidad es que las cosas no necesariamente tienen que ser así. Y es que, de alguna manera podría resultar comprensible que hayan optado por quitar a Meghan de la fotografía, puesto no se trata del cumpleaños de ella, sino de Harry y tenerla a ella en el centro podría ser tomado como algo un tanto confuso para la audiencia. Cabe señalar que, hasta el momento, las redes sociales de los Windsor no han hablado sobre nada al respecto.

