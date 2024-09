Filtran que Ben Affleck aún siente atracción por JLo: "No le quitaba las manos de encima"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hace unos días trascendió la noticia de que Ben Affleck y Jennifer Lopez se habían vuelto a encontrar, después de haber pasado cerca de tres meses alejados uno del otro. Y es que, como algunos recordarán, la pareja se habría separado desde abril, por lo que ya no se les había vuelto a tener ninguna interacción pública y mucho menos familiar, hecho que sorprendió a la prensa estadounidense.

De acuerdo con una fuente cercana a la expareja de actores, el hecho de que ambos hayan sido vistos en una especie de ‘brunch’ el pasado fin de semana, fue idea de Ben Affleck, quien quería demostrarle al público que existe una relación amistosa entre la actriz de Nunca más y él. Además de ello, sus hijos continúan manteniendo una buena conexión, por lo que les agrada ver convivir a su descendencia, sin que haya conflictos de por medio.

Tras divorcio, Jennifer Lopez y Ben Affleck vuelven a estar juntos

Según reportes, la pareja se reunió en el famoso y exclusivo club Polo Lounge, en Beverley Hills, California, en algunas imágenes se les puede apreciar muy unidos; sin embargo, lo que en realidad llamó la atención de esa interacción, es que Ben Affleck parecía querer estar todo el tiempo cerca de la actriz de Selena, hecho que fue reforzado por un informante, para el medio Page Six: “Una vez que estuvieron juntos, (Ben Affleck) no podía quitar las manos de encima (de JLo).”

Segun lo dicho por la fuente, ambos siempre han tenido un alto nivel de química a nivel íntimo: “Todavía se sienten atraídos el uno por el otro”, expresó el informante. Por otro lado, la fuente filtró que el avistamiento fue planeado por Ben Affleck, puesto quería que los paparazzis los captaran siendo amistosos el uno con el otro: “Fue idea de Ben Affleck encontrarnos allí. Quería demostrar que son examigables. Él quería esas fotos. Vas allí cuando quieres que te vean los paparazzi; ellos pasan el rato ahí”, declaró.

Aseguran que Ben Affleck no podía soltar a Jennifer Lopez

Sin embargo, lo dicho por el informante parece ser cuestionado por el público a través de redes sociales, puesto hay quienes aseguran que dichas declaraciones salieron del equipo de relaciones públicas de Jennifer Lopez, quien habría querido dar la imagen de que aún existe la posibilidad de que Ben esté deseoso de estar con ella. Por su parte, la cantante de On The Floor no ha hecho ningún tipo de declaración al respecto.

