Luto en la farándula: Famoso cantante e integrante de una legendaria banda pierde la vida

Los Ángeles, Estados Unidos.- La mañana de este lunes 16 de septiembre, el mundo de la farándula se estremeció con la muerte de un querido miembro del gremio, se trata del hermano de una de las leyendas más grandes de la música y también conformó una de las bandas más importantes de la década de los 70, ¿quieres enterarte de quién se trata? Bueno a continuación te enterarás de todos los detalles.

Corría la década de los 70, cuando un grupo de cinco infantes afroamericanos se encontraban causando sensación en el mundo de la música, se trata de The Jackson Five, quienes lanzaron distintas canciones, entre las famosas se encuentran ABC, The Love You Save, I’ll Be There, I Want You Back, entre otros temas, también fue la agrupación que vio nacer a la leyenda de la música, Michael Jackson, quien años más tarde se convertiría en el ‘Rey del Pop’.

Entre los hermanos de Michael, se encontraba Tito Jackson, quien logró brillar en la industria de la música gracias a su arrollador talento como guitarrista, era el tercero de nueve hijos y heredó un gran dote para el canto, el cual siguió mostrando incluso durante sus últimas semanas se vida. Los primeros en hablar sobre su fallecimiento fueron sus hijos, quienes compartieron su tristeza a través de Internet, así como su desconcierto por este trágico acontecimiento.

Fallece Tito Jackson

La noticia fue brindada a través de Instagram y fue firmada por Taj Taryll y TJ Jackson, todos ellos hijos de Tito, quienes señalaron lo grandioso que era su padre en vida y cómo los dejaron con el corazón roto, por la ausencia de su amado progenitor, asimismo anexaron una fotografía en la que se podía apreciar a todos juntos como una feliz familia, en la que el eje central era el propio Tito, quien lucía una apacible sonrisa.

“Con gran pesar anunciamos que nuestro amado padre, el miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, Tito Jackson, ya no está con nosotros. Estamos conmocionados, entristecidos y desconsolados. Nuestro padre era un hombre increíble que se cuestionaba preocupaba por todos y su bienestar.”

Muere el integrante de The Jackson 5, Tito Jackson

El comunicado continuaba con los distintos roles que Tito fungió en vida, ya sea como uno de los miembros de The Jackson 5, mientras que otros lo veían más bien como un entrenador, asimismo resaltaron que, pese a los papeles que el hombre desempeñó a lo largo de su vida, ellos lo echarían de menos a partir de ahora: “Lo extrañaremos muchísimo. Para nosotros siempre será el ‘Tiempo de Tito’. Por favor recuerden hacer lo que nuestro padre siempre predicó ‘amaos unos a otros’. Te amamos papá, tus muchachos.”

