¿Murió Lety Calderón? Tras alistar su testamento, filtran terrible noticia de la actriz de Televisa

Ciudad de México.- Filtran una terrible noticia de la querida actriz de Televisa Lety Calderón y usuarios se estremecen. Luego de que sufriera fuertes problemas de salud en 2022 y alistara su testamento, ahora reportan que la protagonista de telenovelas habría sufrido un duro golpe, pues el melodrama que actualmente está siendo transmitido por la televisora de San Ángel habría fracasado. Se trata de Mi amor sin tiempo, un remake de Tres Mujeres producido este año por Carlos Moreno para Televisa Univisión.

Como se recordará, la actriz de 56 años empezó su carrera en los 80's cuando apenas era una adolescente. Su carrera no tardó en despegar ya que pronto se volvió una de las protagonistas preferidas de las telenovelas de Televisa, participando en proyectos como Yo compro esa mujer, Valeria y Maximiliano, La antorcha encendida, Esmeralda y Laberintos de pasión. También se destacó como villana en producciones como En nombre del amor, donde dio vida a la malvada 'Carlota Espinoza de los Monteros'.

Lamentablemente, aunque Lety siempre ha sido considerada una de las actrices más talentosas, al parecer habría sufrido un duro golpe en su trayectoria artística, pues reportan que el melodrama que estelariza actualmente, Mi amor sin tiempo, habría fracasado en rating. Así lo anunció el periodista de espectáculos Alejandro Zúñiga en su canal de YouTube, en donde aseguró que no solo es ese melodrama el que tendría poca audiencia, sino toda la barra televisiva.

"'Mi amor sin tiempo' y todas las telenovelas de Televisa están en el hoyo, no se levantan", dijo el experto en espectáculos, afirmando que la barra de melodramas lamentablemente "tienen números rojos". De acuerdo con datos del youtuber, la telenovela en la que Calderón es la protagonista registró una audiencia de apenas 1 millón 800 mil televidentes. "Esa telenovela de plano no hizo clic con la audiencia, esa nueva producción no está jalando", dijo contundente.

Zúñiga recordó que las telenovelas suelen 'ayudarse' de otras que se transmiten antes o después para registrar más audiencia, sin embargo, ya que presuntamente ningún proyecto ha logrado tener un alto nivel de rating, esto no había sucedido. Cabe esperar para ver cuáles son los nuevos números oficiales, ya que esto significaría un duro golpe a la televisora rival de TV Azteca. Mi amor sin tiempo es protagonizado por Calderón junto a Karla Esquivel y Juanita Arias y se transmite de lunes a viernes a las 18:30 horas (CDMX) por Las Estrellas.

Momento a partir del minuto 21:51 del video:

