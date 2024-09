¿Quién es Duane Martin, el actor que presuntamente se acostó con Will Smith años atrás?

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Si bien, Will Smith es uno de los actores más cotizados de la industria del espectáculo estadounidense, esto no ha evitado que el famoso sufra de algunos escándalos, como el que ocurrió cuando golpeó a Chris Rock en la edición de los Oscar de hace un par de años o cuando salió a la luz que su esposa, Jada Smith lo habría estado engañando con uno de los amigos de su hijo, entre otras cosas.

Sin embargo, uno de los escándalos más turbios es aquel que fue sacado a la luz por el exasistente de Will, Brother Balaal, quien compartió que, en algún momento, encontró al actor de Hombres de Negro sosteniendo relaciones íntimas con uno de sus compañeros de la serie, El Príncipe del Rap, se trataba de Duane Martin. Según las gráficas declaraciones del sujeto, todo ocurrió cuando no encontraban a Smith, por lo que que salió a buscarlo; fue entonces que lo descubrió en el camerino de su colega en una situación muy comprometedora.

“Abrí la puerta del camerino de Duane y ahí es cuando lo veo (…) con Will. Había un sofá y Will estaba doblado sobre el sofá y Duane estaba de pie matándolo, asesinándolo. Eso fue un entierro”, declaró el hombre.

¿Quién es Duane Martin, el actor que se habría acostado cn Will Smith?

Créditos: Internet

Sin embargo, Will Smith rápidamente desmintió esa versión y, respaldado por su esposa, Jada, amenazaron con tomar medidas legales en contra del exasistente; sin embargo, en el medio de todo esto, surge una duda: ¿Quién es Duane Martin? De acuerdo con algunos datos, se trata de un actor que coincidió con Will Smith en las grabaciones del Príncipe del Rap (o en inglés The Fresh Prince of Bel-Air).

De acuerdo con algunos reportes, el actor solo apareció en dos capítulos e interpretó a un personaje que, de hecho, se llamaba como él en la vida real. El originario de Brooklyn estudió en la Universidad de Nueva York, donde resaltó por jugar para basquetbol para el equipo de NYU Violets. Su primera aparición en la televisión, la hizo en el programa de comedia Out All Night, así como también apareció en el video Boyz II Men.

Aseguran que Duane Martin se habría acostacon con Will Smith

Créditos: Internet

Actualmente el famoso continúa trabajando en la industria, aunque se le ha visto aparecer más en realit show como es el caso de Real Husbands of Hollywood, donde lleva ya dos temporadas apareciendo. También se le ha visto en el cine con películas como Scream 2, Deliver Us From Eva, Ride or Die, Seat Filler, Sister Code, entre otros. Según reportan, desde el Príncipe del Rap no ha coincidido en proyectos con Smith.

Fuentes: Tribuna