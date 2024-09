Se hundió en vicios: Conductor de 'Hoy' se alista para morir y estremece su última voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor y actor, que actualmente forma parte del programa Hoy, dejó sin palabras a todo el público de Televisa debido a que recientemente hizo una reveladora confesión y contó cuál es su última voluntad antes de partir de este mundo. Se trata del artista mexicano Arath de la Torre, quien en estos momentos está participando en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

Como se sabe, este reality ha servido para que el también comediante abra su corazón y comparta con el público datos de su vida que no muchos conocían. Semanas atrás el esposo de la actriz sonorense Susy Lu confesó su dura etapa de adicciones y cómo ha logrado 8 años sobrio: "Yo tuve muchos eventos como choques, pendejadas, y mi fondo fue en mi estudio, borracho y solo. Me iba a cenar con mi mujer y me tomaba dos copas y luego me metía al estudio y me tomaba un mezcal y acababa dormido. Amanecí en mi casa en Morelos solo... ya no me querían ver así", narró.

Arath de la Torre reveló su última voluntad en 'LCDLF México'

Tras ventilar esta íntima parte de su vida con el público de LCDLF México, ahora De la Torre le contó a la audiencia cómo le gustaría pasar el último día de su vida. El originario de Cancún, Quintana Roo, mencionó que le gustaría pasar su últimos momentos en este mundo en compañía de su esposa, sus hijos, su madre, hermanos y algunos amigos: "Con la gente que quiero", mencionó y luego añadió un punto clave de su último deseo.

Arath señaló que él no le ha otorgado el perdón a ciertas personas y dijo que esperará hasta el día de su muerte para hacerlo: "Perdonar, no he perdonado a personas que me han hecho daños, y así tratar de irme en paz". Asimismo, el conductor compartió que lo único que no haría en su lecho de muerte sería probar el alcohol: "Lo que no haría sería beber, yo quiero morir en sobriedad", mencionó sobre su última voluntad.

Además, el intérprete de 'Pancho López' resaltó que haría con sus seres queridos antes de morir: "Trataría de disfrutarlos lo más que pueda, abrazarlos, besarlos, sincerarme, pasar un día entero con ellos y despedirme dignamente, no es un hasta nunca sino un hasta pronto". Finalmente, Arath de la Torre hizo una reflexión sobre lo sorpresivo que puede ser el día de su fallecimiento: "Tampoco hay que apresurar las cosas de pedir perd..., hacen pend..., hay que dejar fluir, y si el último día de tu vida fue aburrido, pues así tenía que ser".

Fuente: Tribuna