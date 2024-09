¡Es gay! Sacan del clóset a galán de Televisa y filtran que se casará con otro hombre; tienen hijos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido actor y conductor, quien comenzó su carrera en Televisa desde el año 2004, de nueva cuenta está metido en un fuerte escándalo pues este martes 17 de septiembre salió en la revista TVNotas que presuntamente mantiene un romance gay y que incluso estaría comprometido en matrimonio. Se trata del controversial Mauricio Garza, quien actualmente conduce el reality más exitoso La Casa de los Famosos México.

El artista regiomontano comenzó a trabajar en la televisora de San Ángel a las 12 años cuando participó en la primera temporada de Código F.A.M.A. (2004), luego estuvo en programas como La Rosa de Guadalupe y debido a que no contaba con exclusividad, se fue a HBO a hacer Capadocia y luego a Telemundo donde participó en la telenovela La Patrona y la serie El Señor de los Cielos. Sin embargo, actualmente está de regreso en Televisa conduciendo las pre y post galas de LCDLF México.

En las últimas horas el nombre de Mauricio ha estado en todos los medios de comunicación y redes sociales debido a que se filtró que mantiene una relación sentimental con un hombre francés llamado Fred Cohen y está más feliz que nunca: "Aunque no es de compartir de su vida con todos, sí lo ha hecho con Cecilia Galliano y uno que otro amigo que tiene en la producción y nos hemos enterado de algunas cosas

Mauricio Garza estaría comprometido

El sujeto, que cuanta con más de 15 mil seguidores en Instagram, presuntamente se convirtió en "padre de trillizos a través de una madre de alquiler" en México y a través de las redes sociales se pudo confirmar que Garza convive con los pequeños como si fueran sus hijos: "Está tan enamorado de Fred que ha dejado que suba imágenes a sus redes sociales de ese viaje a Francia y hace unos días de una imagen muy romántica entre ellos".

Presuntamente, Fred está tan contento al lado de Mauricio que ya hasta le habría propuesto matrimonio, sin embargo, el actor no quiso aceptar: "Dijo que aún es muy poco tiempo de noviazgo para tomar una decisión tan importante. Si las cosas siguen tan bien entre ellos, no dudes que aceptará". Cabe resaltar que hasta el momento el compañero de Cecilia Galliano no ha confirmado ni desmentido la situación pero se espera que lo haga pronto.

Probablemente, niegue esto porque querrá dar más tiempo para saber si esta relación es la buena. Además de que escuché que bromeaba sobre darle la exclusiva a una revista de sociales de la empresa donde trabaja".

Instagram @fredcohen09

