Luis Enrique Guzmán revelaría que prueba de paternidad es negativa; manda mensaje a Mayela

Ciudad de México.- Después de semanas de espera, Luis Enrique Guzmán revela en una entrevista para Venga la Alegría que ya sabe que el resultado de la prueba de paternidad será negativo, afirmando una vez más que no es padre de Apolo Guzmán Laguna. Dado a que la madre del menor, Mayela Laguna, sigue luchando por comprobar lo contrario, el productor musical le ha mandado un contundente mensaje.

Al haberse ido a instancias legales, tanto el menor como el hijo de Silvia Pinal se sometieron a una prueba de paternidad vigilada por elementos de la Fiscalía y médicos especializados para determinar la verdad. Dado el paro que se realizó en muchas instancias legales para rehusarse a la nueva Reforma del Poder Judicial, la entrega de resultados se ha atrasado, sin embargo, Luis Enrique declara que no sabe cuando salga, pero sí el resultado: "No me ha hablado mi abogada, no sé si ya salió en la Fiscalía, en el Diario Oficial, que es como se publican todas estas pruebas, hay muchos rumores pero, la verdad la verdad, 100 por ciento, no sé".

Según el hijo de Enrique Guzmán, declaró que a él Mayela le fue infiel, y que de esa infidelidad es que nació Apolo, destacando que solamente, con este proceso va a saberse lo que él ya sabía y su familia también, como Alejandra Guzmán que hasta desheredó al menor: "Yo ya sé, pero nada más falta que la Fiscalía corrobore lo que yo ya sabía, lo que sospechábamos Ya lo tenían preparado, hasta en uno de los audios (creo), sale su abogado asegurándole que, si sale negativa, van a decir que nosotros hicimos trampa".

Ante este hecho, afirmó que está seguro que Mayela sabe perfectamente este resultado, por lo que ya planearía con sus abogados una apelación para afirmar que su familia alteró los resultados, así que quiso mandarle un mensaje contundente a su expareja, aseverando que todo ha sido legalmente como ella ha querido: "Nosotros no hemos hecho trampa, ni hemos manipulado ni hemos pedido nada, yo le tengo un cariño de padre a hijo y, si resulta que no soy su padre biológico, estoy dispuesto a ayudarlo".

Finalmente, el hermano de Sylvia Pasquel declaró que él ama al niño y reveló que su relación era más apegada que la que tenía con su madre, yes por eso que quiere seguir al pendiente de todas las necesidades del pequeño, tachando de lo peor a Mayela: "Pasaba más tiempo conmigo que con su mamá y, en algunos momentos, ya no se quería ir con ella, se quería quedar conmigo, entonces yo estaría feliz con el niño, pero su mamá se ha dedicado a violentarlo, a mentir sobre mí, sobre mi familia, ya se dieron cuenta que la señora es mitómana, mentirosa, sociópata, lo que quieras".

Fuente: Tribuna del Yaqui