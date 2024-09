Luto en Televisa: Muere galán de novelas tras pleito con TV Azteca y filtran secreto; tenía Alzheimer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa villana de telenovelas destapa un inesperado secreto que nunca había compartido y que involucra a uno de los galanes más queridos de Televisa, y quien perdió la vida el 28 de febrero del 2018. Se trata de Rocío Banquells, quien participó en melodramas como Los ricos también lloran, Bianca Vidal, La Fiera, Cuidado con el Ángel, Cuando me enamoro y Corazón indomable, sin embargo, decidió darle prioridad a su carrera como cantante.

La media hermana de Sylvia Pasquel reveló que fue un fallecido actor de telenovelas quien la hizo interesarse en la música, nada más y nada menos que Rogelio Guerra. Ambos trabajaron en Los ricos también lloran en 1979, con el histrión siendo el galán protagónico ('Luis Alberto Salvatierra') y Banquells la villana (con Verónica Castro como la protagonista). Como se recordará, Guerra murió en el 2018 de un paro respiratorio luego de luchar por años contra varias enfermedades.

Verónica Castro y Rogelio Guerra

En entrevista con el actor Rodrigo Vidal para su programa de YouTube Este Es Mi Desmoder, la villana de telenovelas reveló que fue el motivo por el que se volvió cantante luego de trabajar juntos en Los ricos también lloran. "En el '85. Terminando 'Los ricos también lloran', hicimos una obra de teatro y terminando la función Rogelio me dijo: 'Fíjate que me contrató una disquera y ahorita grabaré una canción'", dijo.

"'¿Pero a poco tú eres cantante?' le digo a Rogelio y me dijo que sí". El famoso galán de telenovelas luego le pidió a la actriz acompañarlo y escucharlo para que le pudiera hacer algunas observaciones, pues aunque Rocío no era cantante todavía, ya tenía experiencia en la comedia musical. Luego de brindarle algunos consejos, al final en la disquera del histrión se sorprendieron y le preguntaron si no quería cantar. "Yo dije que no y Rogelio decía 'sí, sí' y en 5 minutos estaba un contrato para mí", recordó.

Y añadió: "Y Rogelio me dice: "fírmalo es el mismo que yo firmé y ahí voy y firmo", reveló acerca de su primer contrato musical, gracias a esa interacción con el fallecido histrión. "Grabé dos discos chiquitos", recordó la artista de 66 años. "Me hicieron un disco que era la cara A con una canción que se llamaba 'Vuelve' y en la cara B una canción de Miguel Bosé que se llamaba 'Te amaré'", sostuvo, sin embargo, afirmó que ella creía que sería su "debut y despedida", pues no estaba interesada en una carrera como cantante.

Afirmó que todo cambió para 1985 pues luego de pensar bien decidió retomar su carrera y gracias a algunos contactos de su exesposo pudo viajar a Europa para grabar su primer disco. "Gracias a él yo aprendí una base muy sólida para yo después tomar clases de canto, tener la respiración y la base y todo lo que te ponen a hacer los maestros de canto", finalizó Banquells.

Muerte de Rogelio Guerra

El histrión triunfó como uno de los galanes más cotizados de las telenovelas durante décadas, participando en melodramas de Televisa como El derecho de nacer, Los ricos también lloran, Vivir un poco y María José. A finales de los 90's, el actor decidió irse a TV Azteca y firmó un convenio por tres años para grabar tres telenovelas (solo hizo Golpe Bajo con Lucía Méndez), sin embargo, ahí empezó un fuerte conflicto legal que lo dejaría sin ahorros, sin patrimonio y complicaría su salud.

En 2013 al actor se le diagnosticó Alzheimer, aunque desde 2104, ya estaba padeciendo "falta de memoria vascular" pues había sufrido tres infartos cerebrales que pasaron desapercibidos. Para 2015 fue ingresado al asilo La Casa del Actor en México, pero poco después, su familia lo sacó y lo llevó a casa, donde finalmente perdió la vida a causa de varias enfermedades que lo dejaron postrado en una cama: Alzheimer, trombosis y daño vesicular. Finalmente, un paro cardiorrespiratorio le quitó la vida a los 81 años.

Rogelio Guerra (QEPD)

