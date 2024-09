¿Obligada a ya no cantarla? Miley Cyrus enfrenta demanda por supuesto plagio de 'Flowers'

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Miley Cyrus fue demandada por la firma de inversión Tempo Music Investments por una supuesta infracción de derechos de autor en su éxito de 2023, Flowers, acusada de copiar intencionalmente elementos del tema When I Was Your Man de Bruno Mars, lanzado en 2013. La demanda, según reporta el medio TMZ, alega que existen "similitudes significativas" entre ambas canciones, tanto en la melodía, armonías como en las progresiones de acordes, además de algunas semejanzas en las letras.

Tempo Music Investments sostiene que Flowers no habría existido sin When I Was Your Man, destacando que las similitudes entre ambas canciones no son una coincidencia. Aunque Mars no está directamente involucrado en la demanda, Tempo Music posee una parte de los derechos de la canción tras adquirirlos de Mars en una venta parcial de su catálogo en 2021.

La firma de inversión solicitó a los tribunales que Cyrus y su equipo, incluyendo los productores Kid Harpoon y Tyler Harper, sean obligados a cesar la distribución de Flowers. Esto implicaría la posible retirada de la canción de las plataformas de streaming y futuras versiones físicas de su álbum Endless Summer Vacation. Además, Tempo Music busca que Cyrus no vuelva a interpretar la canción en vivo, además de solicitar compensación económica por daños y perjuicios.

Lo cierto es que ambas canciones fueron grandes éxitos en sus respectivos momentos. When I Was Your Man alcanzó el número uno en la lista Billboard Hot 100 y fue nominada a los Premios Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Pop Solista. Por su parte, Flowers también llegó a lo más alto de las listas de popularidad y ganó el premio a Grabación del Año en 2023, consolidando a Cyrus como una de las artistas más importantes del momento.

Cabe destacar que el impacto de esta demanda podría ser significativo, pues la eliminación de Flowers de las plataformas de distribución sería un duro golpe para Cyrus, dada la popularidad global de la canción. A su vez, plantea preguntas sobre el rol de las firmas de inversión, como Tempo Music, en el control de los derechos de autor y su relación con los artistas. Estas compañías, que han adquirido grandes catálogos de artistas consolidados como Neil Young y Bob Dylan, buscan capitalizar las regalías de las obras musicales, incluso si ello implica demandas legales.

Por ahora, no se han hecho públicos los montos que Tempo Music solicita en concepto de daños, y Miley Cyrus no ha emitido una declaración oficial sobre el caso.

Fuente: Tribuna