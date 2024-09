Pasó 50 días en coma: Muere conductor de Televisa y estremece su última súplica: "Necesito vivir"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas horas el mundo del entretenimiento deportivo se vistió de luto debido a que se confirmó la muerte de André Marín, quien fue un reconocido analista de futbol que actualmente laboraba para Televisa como parte del talento de TUDN. Si bien, se sabía que el comentarista deportivo tenía tiempo luchando contra diversos problemas de salud, la noticia de su fallecimiento tomó por sorpresas a muchos ya que días atrás se reveló que se encontraba bien tras un doble trasplante de pulmón.

La última persona que tuvo el privilegio de tener una entrevista exclusiva con André fue la reconocida periodista Pati Chapoy, quien fue colega del fallecido conductor durante años ya que él también comenzó su carrera en TV Azteca. En 2023 André accedió a platicar a profundidad con la conductora de Ventaneando, revelando todos los detalles de su deterioro de salud y recordando que estuvo a punto de perder la vida.

El calvario de André comenzó en el año 2019 cuando contrajo una bacteria llamada Clostridium Difficile. Sin embargo, según sus propias palabras la peor etapa de su enfermedad fue hasta 2022, cuando tuvo complicaciones con otros padecimientos: "El 22 que sí fue el peor año de mi vida. En enero me explota el estómago, terapia intensiva, salgo muy bajo de peso, me duele y tengo problemas en la espalda, en marzo me operan y me operan mal, médicos, tratamientos, revisiones", explicó.

El extrabajador del canal Fox Sports contó que en noviembre de ese año acudió a una revisión general y dijo que luego de pasar varios días en el hospital, se infectó de neumonía, lo cual lo llevó a casi perder la vida: "En la última noche del hospital de tres días, pescó tres neumonías diferentes con neumococo y todo. Terapia intensiva, inconsciente, 50 días sin saber qué estaba pasando, 50 días en el hospital y hoy estoy aquí contándotelo todo Pati".

Marín Puig pasó casi dos meses en coma e intubado, etapa que lo hizo perder bastantes kilos y por lo cual acabó irreconocible: "Desde que salí del hospital al día de hoy que estoy contigo, ya subí 27 kilos, llegué a pesar 40, me estaba yendo, pero yo me aferre a la vida, a Paty y a mis hijos", declaró el comentarista, dejando sin palabras a los televidentes.

En aquella ocasión André confesó que le hizo una fuerte súplica y petición al personal médico que lo estaba atendiendo y dijo que su deseo era seguir vivo: "Yo le dije a los médicos 'A ver qué hacen, pero yo quiero vivir, yo necesito vivir, porque tengo tres niños muy chiquitos, tengo una esposa a la que amo y tengo que estar con ella a fuerza, a como de lugar'", contó. Descanse en paz André Marín.

Fuente: Tribuna