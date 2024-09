A Ángela Aguilar se le resbalan las burlas y lo demuestra con este gesto en pleno video

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ángela Aguilar es, probablemente, el miembro de la dinastía más polémico que haya, hasta ahora. Como bien saben, la joven es constantemente criticada, ya sea por su actitud, por su relación con Christian Nodal o por la manera en la que se expresa, la cual algunos podrían tildar de infantil, lo que ha llevado a los internautas a hacerle memes, videos de burla y hasta le han dedicado capítulos en La Rosa de Guadalupe.

Un ejemplo de ello ocurrió durante su boda con el intérprete de Botella tras Botella el pasado 24 de julio, cuando grabó un video en el que celebraba el haber ganado Los Premios Juventud 2024, a los cuales no pudo asistir, por lo que grabó un clip en el que celebraba su triunfo, mientras que Nodal aparecía justo detrás de ella para darle un beso, lo que provocó que la joven, de 20 años, gritara: “¡Amor! Con un tono extremadamente agudo.

Como es bien sabido, Internet nada perdona y en cuestión de días, comenzaron a aparecer diversos videos en los que la gente se grababa a sí misma gritando de la misma manera o incluso grabando a animales (como cabras) y hasta a puertas que hacían un sonido similar al de la ‘princesa del regional mexicano’. Es bajo este contexto que llegamos al pasado martes 17 de septiembre, cuando la artista volvió a grabar otro clip, esta vez en agradecimiento por haber sido nominada a los Latin Grammy 2024 en la categoría Álbum del Año con su disco Bolero y a ‘Mejor canción regional mexicana' con Por El Contrario, en la que realizó una colaboración con Becky G y su hermano, Leonardo Aguilar.

En este segundo video, la cantante grabó un mensaje de agradecimiento a La Academia musical, pero mientras está dando su mensaje de agradecimiento, Christian Nodal grita de manera efusiva para celebrar, lo que provocó que Ángela, de nueva cuenta gritara: “¡Amor!”, pero rápidamente reaccionó recalcando que es consciente de la gran cantidad de memes que le hacen a su nombre, aunque lo abordó desde un punto de vista cómico y no parecía estar realmente molesta por ello, de hecho no dudó en cambiar el tema rápidamente.

“Ay ya no puedo decir ‘amor’, porque me hacen memes. El punto es que estoy muy contenta y muy agradecida”, expresó la cantante.

Ángela Aguilar se niega a decir "amor" por los memes

Luego de ello, Ángela Aguilar decidió cambiar el tema y continuó con su mensaje de agradecimiento y de celebración hacia los artistas que colaboraron con su tema nominado, sobretodo, la famosa se enfocó en su hermano, a quien le dijo que se sentía feliz de estar nominada con él: “El punto es que estoy muy contenta y junto a mi amiga Becky G. Girl we did it. Con Leonardo, estoy muy contenta de poder estar en esta nominación contigo. Nos vemos en los Latin Grammys”, señaló la estrella de la música mexicana.

