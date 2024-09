Eugenio Derbez presume reconocimiento en Washington por su nueva serie de comedia

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- Eugenio Derbez compartió con sus seguidores la emocionante experiencia que está a punto de vivir. Sorprendió a sus fans en una nueva ubicación, desde la cual dio el inesperado anuncio. El actor de comunicó mediante breves videos que colgó en su perfil de Instagram. En ellos explicó que había recibido una invitación a un importante en reconocimiento a uno de sus proyectos creativos.

Con mucho orgullo y alegría el histrión de 63 años empezó diciendo que había tenido que viajar a Washington, D.C, para asistir a una reunión reservada para un grupo selecto de latinos. "Quiero mostrarles dónde estoy. No lo van a adivinar, yo tampoco lo haría. Estoy en Washington, D.C. ¡Sí, aquí en Washington!", dijo con una amplia sonrisa en su rostro. Poco después mencionó que lo llamaron para presentarse a La Casa Blanca, "pero no a la de 'La Gaviota'", bromeó.

Te podría interesar Victoria Ruffo ¿Pleito con los Derbez? Victoria Ruffo hace nuevo desplante a Eugenio Derbez y lo hunde

Aclaró que gracias a una de sus producciones lo tomaron en cuenta para celebrar el "mes de la hispanidad". Detalló que en la destacada ceremonia hablará de "la serie que acabo de realizar", refiriéndose a Y Llegaron de Noche, Date Him at Night, en la que retrata una "historia real que le sucedió a un grupo de latinos durante la filmación de la película de 'Drácula' en 1930". Añadió que la trama es sumamente interesante.

Eugenio Derbez fue invitado a celebrar el mes de la hispanidad

Por último, el esposo de la cantante Alessandra Rosaldo prometió mantenerlos al tanto de lo que sucediera en la distinción. Adelantó que publicaría fotografías para hacer a su audiencia partícipe de este logro. Dicha serie marca el regreso del famoso a la comedia en español y según dijo, es el trabajo más ambicioso de su carrera. Lo espectacular de la serie es que el guion fue escrito por Rob Greenberg y Bob Fisher, dos escritores de Hollywood que han participado en We Are The Millers, How I Meet Your Mother y Weeding Crashers.

La narración contará con siete episodios, en los que podremos ver a Diana Bovio, Laura Ferreti, Manuel "El Flaco" Ibáñez, Daniel Sosa, John Goodrich, Federico Espejo, Daniel Raymond, Gerardo Velázquez, Fernando Memije, Yare Santana, Sofía Niño de Rivera, AJ Vaage y Jason Alexander.

La serie se proyectará por ViX a partir del 4 de octubre

Fuente: Tribuna Sonora