Llanto en Televisa: Montserrat Oliver aparece de luto; Yolanda Andrade sufrió repentina muerte

Ciudad de México.- El público de Televisa se encuentra en shock y muy consternado debido a que la más reciente transmisión del programa Montse&Joe arrancó con una triste noticia. Muy consternada y con un nudo en la garganta, la conductora Montserrat Oliver detalló que su compañera Yolanda Andrade había sufrido una repentina muerte, por lo que toda la producción se encontraba de luto.

La modelo mexicana de 58 años compartió con la audiencia del Canal Unicable que todos en el foro estaban muy tristes debido a que murió la perrita Amor, que pertenecía a Yolanda y que fue obsequiada por la propia Montse a su exnovia. La esposa de Yaya Kosikova arrancó el programa saludando a su colega y aunque ambas se encontraban de muy buen humor, de pronto el ambiente se puso tenso por la triste noticia.

No sé si tocar el tema", dijo Oliver consternada.

La originaria de Culiacán, Sinaloa, le pidió a su expareja que explicara de qué estaba hablando, por lo que Montserrat expresó: "Me acordé de algo que no lo he hecho aquí, pero no sé si toco el tema porque fue alguien muy importante en nuestras vidas, fue alguien que estuvo en este sillón sentada muchos muchos años y si digo, voy a llorar", expresó la también actriz rubia, al borde de las lágrimas.

Se nos... se le murió Amor", reveló finalmente.

Murió la perrita de Yolanda Andrade

Como se recordará, fue la propia Andrade quien compartió la noticia de la muerte de su perrita hace casi 1 mes, sin embargo, en el programa Montse&Joe no se había mencionado nada al respecto: "Amor estuvo aquí, fue tu amor incondicional, fue una perrita muy hermosa y te doy el sentido pésame", añadió Oliver. Por su parte, la conductora culichi habló de todo el cariño que le dio este animalito durante los años que estuvieron juntos.

Fue mi amor, mi compañera incondicional, fue una niña muy querida por todos ustedes".

Yolanda aseguró que después de sus problemas de salud, que incluso la pusieron al borde de la muerte, ver morir a Amor ha sido el golpe más duro de su vida: "Ha sido, después de mi tema de salud, el tema de la Amor se juntó, pero siento que tener esos amores incondicionales se agradecen con todo el alma". Además agregó que ver morir a una mascota es igual de importante que la partida de un humano: "La gente que somos perrunas comprendemos la pérdida, pero le agradezco a Dios que me la dio".

Andrade también afirmó que la perrita y Montse siempre habían sido sus únicos amigos amores incondicionales: "Es el único ser vivo que tiene ese amor incondicional, tengo a la Amor y tú". Finalmente, la conductora sinaloense compartió cuáles fueron sus palabras de despedida hacia Amor: "Le dije a los ojitos '¿verdad que cuando te vea te voy a reconocer?' y ahí fue cuando se murió", dijo Joe ahogada en llanto.

Yo también ya iba a berrear ahorita", agregó Oliver.

Fuente: Tribuna