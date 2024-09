Luto en Televisa: Aracely Arámbula sufre triste muerte y filtran conmovedor mensaje en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz Aracely Arámbula continúa de luto y llorando una inesperada muerte que sufrió meses atrás, y por la cual se ha dejado ver devastada en diversas entrevistas y ante diversos medios de comunicación. Como se recordará, la llamada 'Chule' primero enfrentó el fallecimiento de su padre, Manuel Arámbula, y cuando todavía no se recuperaba de esta despedida, falleció su mamá.

La señora Socorro Jacques Arámbula perdió la vida a solo un año de que muriera su esposo, lo cual dejó devastada a Aracely. Pero pese a lo mal que la está pasando, la protagonista de novelas de Televisa no se ha dado por vencida y por ello recientemente se incorporó a las funciones de la obra Perfume de Gardenia, puesta en escena que dedica a sus ángeles en el cielo y también a su familia.

Siempre va a ir dedicada a mis papás y obviamente a mi hermano, a mis sobrinos, a toda mi familia y en especial a mis dos corazones bellos que están muy orgullosos de verme. Y la verdad es que eso a mí me llena de satisfacción", declaró Arámbula ante las cámaras de Ventaneando.

Aracely Arámbula sufrió la muerte de sus dos padres

Por otro lado, la también cantante y conductora se pronunció al respecto de la polémica en la que se vio envuelta recientemente, a raíz de que un medio difundiera algunas imágenes de sus hijos Daniel y Miguel, fruto de su relación con Luis Miguel. Debido a que trascendió que 'La Chule' se molestó con esta situación e inmediatamente solicitó al medio que eliminara el clip de sus redes sociales, ahora aclaró su postura sobre esta información.

Arámbula, que ha protagonizado melodramas como Soñadoras y La Madrastra, puso en duda que sus hijos sean los mismos jóvenes que aparecen en estas imágenes: "Es que luego graban también a otros chicos y así, o sea, es como que siempre se confunden y andan haciendo grabaciones por todos lados, pero a nosotros no nos molesta porque ellos están muy contentos, estoy muy feliz, muy orgullosa de ellos", dijo.

Además, la exnovia de Arturo Carmona también confesó el motivo por el que hasta el momento no ha revelado la identidad de los ahora adolescentes: "Claro que los quiero mostrar al mundo, pero son personas muy privadas, que yo quiero respetar su intimidad porque ellos mismos me dicen que ahorita no quieren salir, entonces yo creo que hay que respetar eso porque además son chiquillos, aunque digan, o sea, están grandes, pero pues son menores de edad y son chiquitos, hay que dejarlos a ellos en su tiempo, en su momento", mencionó Aracely.

Fuente: Tribuna