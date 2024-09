Luto en Televisa y TV Azteca: Muere famosa actriz de extraña enfermedad; su viudo llora su partida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien inició su carrera como actor Televisa pero se fue a TV Azteca y quedó viudo, se sincera sobre la muerte de su esposa y revela algo que nadie se esperaba. Se trata de Humberto Zurita, quien en el 2019 se enfrentó a la dura e inesperada pérdida de su esposa, la actriz argentina Christian Bach, a causa de una misteriosa enfermedad que nunca reveló. Ahora que encontró el amor en la también actriz Stephanie Salas, el histrión hace fuerte confesión y la recuerda con cariño.

Christian Bach (QEPD) y Humberto Zurita

Zurita, quien se transformó en mujer para la obra de teatro Papito Querido y ha participado en telenovelas para Las Estrellas como De pura sangre, El Maleficio, Encadenados, La antorcha encendida y Alguna vez tendremos alas y en el Ajusco para El Candidato, Agua y Aceite y Vivir a destiempo, duró 33 años casado con Bach, quien trabajó con él no solo en la actuación sino también como productora. Con ella tuvo dos hijos: Sebastián y Emiliano Zurita.

Bach por su parte participó en melodramas de Televisa como Colorina, Soledad, Bodas de odio, De pura sangre, Encadenados, Atrapada y La antorcha encendida, hasta que se cambió a TV Azteca donde hizo La Chacala y Agua en aceite. Sus últimos años en la actuación los pasó en Telemundo, participando en producciones como La Patrona y La Impostora. Hasta la fecha se desconoce cuál fue su causa de muerte, pues su familia solo informó que fue una enfermedad que ella les pidió en su lecho de muerte nunca revelar.

Christian Bach (QEPD)

El querido galán de telenovelas, en entrevista con el actor Rodrigo Vidal para su programa de YouTube Este Es Mi Desmoder, confesó algo que ha hablado poco desde que inició un romance con Stephanie Salas, madre de Michelle Salas e hija de Sylvia Pasquel, a mediados del 2022. El actor empezó recordando a Bach y cómo explica que haya sucedido su inesperada partida cuando tenía apenas años. 59 años.

"Dios me la quitó porque tiene su jardín y él que se cree todopoderoso fue y cortó la flor más hermosa de su jardín para ponerla a su lado, nomás que me la quitó pero que valga que me dejó también a Stephanie Salas", declaró y reveló que sí es verdad que Bach y Salas eran amigas. "Ellas eran amigas de toda la vida, ya no es ningún secreto", sostuvo, explicando cómo fue la conexión: "Mich su hija y Sebastián mi hijo son casi de la misma edad y mi mujer llevaba a mi hijo a las fiestas de Mich chiquitos y Stephanie llevaba a su hija a mis fiestas".

Humberto Zurita y Stephanie Salas

Y añadió: "Además Stephanie trabajó conmigo en una obra de teatro y en 'Al filo de la muerte' y luego en 'El Candidato' porque Christian la quería mucho y ella la ponía. Trabajó en eso y en 'La calle de las novias'", manifestó, finalmente haciendo una reflexión sobre lo sucedido. "La verdad que valga decir eso, que los ciclos se terminan y empiezan otros nuevos porque así tiene que ser. La naturaleza es cruel y uno pasa por esos ciclos de enojo, de resentimiento, de desasosiego y luego te vas equilibrando"

Vas encontrando en tus hijos el amor que te hace falta y tus hijos son todo para ti pero también uno es hombre y no iba a ser célibe, iba a ser muy difícil (...) así que salud por Stephanie", dijo el actor.

