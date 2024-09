¿Murió Allisson Lozz? Tras 16 años retirada de Televisa y quedar 'ciega', filtran VIDEO de funeral

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de más de 16 años alejada de la actuación después de ser una de las actrices juveniles más exitosas en Televisa, reportan la supuesta muerte de Allisson Lozz luego de filtrarse un presunto video de su 'funeral'y se revela la verdad. Como se recordará, Allisson decidió abandonar las telenovelas en 2008 cuando apenas tenía 16 años porque aseguró que padecía depresión y ansiedad debido a la fama, además de que quería enfocarse en formar una familia.

La actriz de 32 años empezó su carrera en el reality show Código Fama cuando apenas era una niña y luego se consolidó como protagonista en melodramas juveniles como Alegrijes y rebujos, Misión SOS, Al diablo con los guapos y En nombre del amor. También formó parte del elenco de la exitosa telenovela Rebelde, de donde se originó el grupo RBD. En 2008, la originaria de Chihuahua decidió abandonar los foros y desaparecer de la vida pública.

Allisson Lozz en Televisa

Tras su ausencia en la televisión, solo ha reaparecido algunas veces para aclarar rumores y compartir un poco sobre cómo es su vida actualmente. Tras revelar que sufrió bastante durante su etapa en Televisa ya que aseguró que sufría mucho estrés y malos tratos, sostuvo tajante que nunca volvería a las telenovelas y que evitaran preguntarle acerca de ellas, ya que ese tema era delicado y le dolía recordarlo. También mencionó hace algunos años que estaba quedándose ciega muy joven por un problema en los ojos.

Así luce Allisson Lozz actualmente

Se supo que vive en Estados Unidos y que trabajaba para una empresa de cosméticos, sin embargo, en varios canales de YouTube y redes sociales como X se empezó a rumorar que había perdido la vida. Afortunadamente, esto solo resultó ser un rumor y la actriz está bien de salud, sin embargo, sí reapareció en los últimos días para poner fin a una polémica que también empezó a circular: que presuntamente estafaba a gente en sus empresas de productos de belleza.

Captura de pantalla de YouTube

Y es que Lozz ha ido cambiando de compañías muy seguido y se reportó que actualmente incluso tendría ganancias millonarias, por lo que para algunos internautas estos cambios tan repentinos serían "sospechosos", por lo que se dijo que la exactriz podría haber estado empleando técnicas engañosas para que más gente se uniera. Ante esto, Allisson rompió el silencio y negó tajantemente que su comportamiento se tratara de algo indebido, simplemente el cambio lo atribuyó a sus intereses personales.

Instagram @allissonlozano.11

"No voy a seguir recomendando algo que ya no creo que es lo mejor. Las compañías tienen ciclos y ya no conectábamos. Ponte tu propia camiseta y las personas correctas vendrán". La exartista aseguró que por mucho tiempo estuvo "aferrada" a compañías pasadas, pero aseguró que ya no lo volvería a hacer. "No sacrificaré a mis hijas por nada, ni por nadie, menos por un trabajo. Y mira que me aferré un buen rato (cosa que no vuelvo a hacer)", dijo, dejando claro que renunció por diferencias profesionales.

Instagram @allissonlozano.11

Tras asegurar en una publicación en Instagram que ya estaba acostumbrada a ser "juzgada", sostuvo que es la primera vez que ella escoge "con quien trabajar y con quién no". Mientras que la desaparecida actriz está bien de salud y vive con su esposo e hijas en Estados Unidos ya alejada de la fama, muchos usuarios la siguen cuestionando acerca de su pasado en los melodramas, sin embargo, lo mejor es que pierdan la esperanza de conocer más del tema, pues Lozz fue tajante al señalar que nunca hablará del tema: "Cosas de novelas yo ya no respondo porque no solamente no las extraño, sino que me lastima recordar muchas de esas situaciones donde yo viví cosas fuertes", dijo entonces.

Fuente: Tribuna