Paul Stanley sorprende al apoyar a Mario Bezares en el final de ‘La Casa de los Famosos México’

Ciudad de México. - Con la segunda temporada de La Casa de los Famosos México llegando a su fin, la expectación crece entre los seguidores del reality sobre quién se coronará como ganador. Recientemente, Paul Stanley, hijo del fallecido Paco Stanley y exconcursante de la primera temporada, fue cuestionado sobre su opinión respecto a los finalistas y, para sorpresa de muchos, mostró su apoyo a Mario Bezares, pese a la complicada relación entre sus familias en el pasado.

Durante un encuentro con la prensa, el conductor del programa Hoy bromeó inicialmente acerca de no haber recibido pago alguno, a pesar de que su nombre fue mencionado repetidamente por los participantes del equipo ‘Tierra’ durante la temporada. "Ya se acerca el final y no he cobrado. He sido muy mesurado y no he cobrado nada, eso me tiene más preocupado todavía porque me tenían que dar aunque sea la mitad de lo que cobré", comentó entre risas, recordando su participación en la primera edición del programa.

Sin embargo, el tono cambió cuando Stanley reconoció el buen trabajo del equipo ‘Mar’, al cual pertenece Mario Bezares. "Lo hicieron bien, la neta. No nada más es Arath, también es Mario, Gala, Briggitte, Karime. Hicieron un gran equipo y la neta felicidades a todos ellos", expresó.

Pero eso no fue todo, pues cuando los reporteros le preguntaron directamente si apostaría por Mario Bezares como ganador, Paul respondió de manera contundente: "Sí, claro, lo ha hecho bien, lo han jugado bien". Stanley destacó la labor de Bezares como mediador en varios conflictos dentro de la casa y su papel protector hacia Karime Pindter, Gala Montes y Briggitte Bozzo. “Es un juego muy difícil, es un juego que saca lo mejor o lo peor de ti. [...] Arath y Mario se han dedicado a cuidar a las tres niñas de la casa y eso se agradece”, añadió.

Hay que destacar que el apoyo de Paul Stanley hacia Bezares llamó la atención debido a la historia de tensiones entre ellos. Tras el asesinato de Paco Stanley en 1999, Bezares, quien fue compañero de Paco en el programa ¡Pácatelas!, fue señalado en los medios como posible implicado en el crimen, aunque más tarde fue exonerado por las autoridades.

Según Paul Stanley, tras el asesinato de su padre, Bezares se acercó a él y le ofreció su número de teléfono en caso de que necesitara algo. Sin embargo, cuando Paul intentó contactarlo, descubrió que el número estaba inhabilitado, lo que generó un distanciamiento que se mantuvo durante años.

A pesar de este pasado complicado, la participación de Mario Bezares en La Casa de los Famosos México parece haber cambiado la percepción del público, así como la de Paul Stanley, quien concluyó diciendo que, de ganar el reality, Bezares lo tendría bien merecido.

Fuente: Tribuna