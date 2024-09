Sian defiende a Adrián Marcelo y espera seguir siendo su amigo fuera de LCLDF

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los momentos más esperados era la eliminación de Sian Chiong. Poco a poco han desfilado por la puerta de salida todos los integrantes del cuarto 'Tierra'. Si bien el cubano fue asignado a la habitación 'Mar', nunca se sintió del todo cómodo en ella y mostró más afinidad con los del team contrario. La traición le costó caro, pues el público le dio la espalda. Ahora que se encuentra fuera del concurso, se ha dedicado a defender a Adrián Marcelo.

Muchos artistas han optado por deslindarse del influencer de Monterrey, pero Chiong ha decidido conservar la lealtad, pese a que el regiomontano es repudiado a nivel nacional. En las entrevistas que ha concedido a medios de comunicación, el extranjero se ha disculpado por varios comentarios desatinados que emitió mientras jugaba. Dice estar arrepentido de todo, menos de haber formado una amistad con Adrián Marcelo.

De hecho, confesó que le gustaría seguir cultivando una buena relación con el comediante, a quien le guarda "cariño". Chiong mencionó que en su tiempo juntos, "fue bueno conmigo, me defendió en todo momento". Por ello, se negó a ignorarlo. Considera que al hacerlo, estaría siendo "incongruente con alguien que me extendió la mano y me hizo sentir parte de su equipo".

La amistad no consiste en aplaudirle al otro cualquier actitud y decisión, es por ello que Sian intentó hacerle ver a Marcelo que estaba cometiendo errores y le recomendó cambiar de estrategia, no obstante, sus palabras no fueron escuchadas. Según contó, habló con el tiktoker para decirle: "Hermano, no sé cómo ayudarte aquí, siento que esto no estuvo bien". Aun cuando el desenlace fue desafortunado para ambos, el actor se mostró feliz de haber sido una pieza esencial para 'Tierra'. "Fue quien me invitó a ser parte del equipo, no fue que yo fuera a pedir ser parte del equipo, él me invitó".

Mientras tanto, la posición de Adrián Marcelo parece ser no ser la mejor. La periodista Flor Rubio aseguró que el youtuber está deprimido. El motivo de su estado de ánimo sería el fracaso que implicó haber participado en LCDLF. "Su tirada era crecer en la televisión nacional". Como ya vimos, esto no sucedió, por lo que tuvo que "dar un paso atrás".

