"Su lucidez se agravó": Destituyen a Silvia Pinal de asociación por su perdida de memoria

Ciudad de México.- El reconocido actor, Enrique Selvas, acaba de salir a aclarar todos los rumores de fraude que le han hecho con respecto a la Asociación Rafael Banquells, revelando el verdadero motivo por el que destituyeron a Silvia Pinal de su puesto en dicho proyecto sin fines de lucro. El nuevo presidente declaró que todo fue por cuestiones de salud, pues "su lucidez se agravó" y lamentablemente su perdida de memoria los obligó a hacer todos esos cambios.

Meses se ha especulado que la salud de Silvia no es como la familia la quiere hacer ver ante sus millones de fans, asegurándose que en realidad estaría padeciendo de una especie de demencia senil, normal a su edad, o Alzheimer. Y aunque al inicio sus hijos han negado rotundamente esto, ahora, después de que abrieron la Fundación Silvia Pinal, la polémica rockera, Alejandra Guzmán, aseguró que cometieron fraude con su madre por sus delicados estado de salud, aprovechándose de ella y robándole dinero: "Desde que mi madre tuvo problemas de salud, se aprovecharon de ella".

Selvas declaró que nadie de dicha asociación traicionó a Silvia, pues para comenzar esta no es de la primera actriz de Televisa, agregando que solo era presidenta y representante para cerciorarse que todo movimiento fuera legal y en pro a lo que promueve dicha asociación. De igual forma señaló que por respeto se le nombró como presidenta honoraria, en la que mantiene su rango pero ya no debe de ejercer las funciones del puesto, que aclaró ya tenía varios meses sin realizar dado a que su memoria y problemas de salud lo impiden, pero que aún así, mes con mes recibe sus 25 mil pesos por su apoyo.

Por otra parte, el actor y nuevo presidente de la Asociación Rafael Banquells, recalcó que dado a una crisis económicas retiraron algunos beneficios como chófer, gasolina y auto, que no usaba y no le era necesario, recalcando que cada cambio ha sido autorizado y pasado por cada filtro establecido: "En su momento, Silvia y Amparo Garrido contrataron a Guillermo Lozano como administrador. En los últimos 4 años, Silvia asistió a las instalaciones si acaso en 3 ocasiones. De un año para acá, su lucidez se agravó"

Se le invitó a la asamblea extraordinaria a través del administrador. Se dejó el documento para firma, pero ya no puede firmar. Nunca se sacaron sus cosas. La asociación rentó por un tiempo un espacio en el teatro Silvia Pinal, pero nuestros viejitos tenían que subir un piso y hay gente con discapacidad. Por eso buscamos otro lugar. Silvia supo que nos mudaríamos", aseguró Selvas.

Finalmente aseguró que no entiende el porque Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel pidieron una auditoria, ya que hasta el pasado 10 de julio de este 2024, Pinal seguía en su puesto y no hay forma de que se aprovecharan de ella, así que considera que por el lado de las Pinal es innecesaria la petición, aunque a ellos les conviene para aclarar las difamaciones: "Al parecer, sus familiares no entendieron que la fundación no es patrimonio de Silvia. Si lo fuera, tendrían derecho de disponer de lo que quisieran. Si desaparece, no puede transmitirse a ninguna otra. El gobierno la absorbe".

Gracias al buen manejo de Silvia, Amparo Garrido y Virginia Gutiérrez, la asociación tiene un patrimonio de 25 millones que no se toca. De los intereses se obtienen los recursos para ayudar. Son 99 adultos mayores los que reciben 3 mil pesos mensuales de la asociación", concluyó.

