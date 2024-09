Sufrió infarto: Tras acabar de mesera y alistar su muerte, actriz de Televisa se despide de fans

Ciudad de México.- Una reconocida actriz de Televisa, quien hace poco confesó que no le teme a la muerte luego de acabar en silla de ruedas y enfrentar serios problemas de salud, entristeció a todos sus seguidores debido a que se reveló su despedida de los escenarios. Sí, la famosa ha decidido optar por el retiro debido a sus dificultades médicas y también pasar años rogándole a los productores que la contrataran.

Se trata de la querida Lucila Mariscal, quien saltó a la fama con su personaje de 'Lencha' y también por su participación en exitosas series como Los Polivoces, La carabina de Ambrosio, Mujer, casos de la vida real, Qué madre tan padre, entre otros, además de hizo las telenovelas Valentina, Azul y Vivo por Elena. Mientras que hace apenas unos meses se unió al unitario Como dice el dicho, actuando en solo algunos episodios.

Desafortunadamente, los fans de Lucila acaban de recibir un fuerte golpe, pues su mánager Elías Cañete reveló en una reciente entrevista que ya planean realizar un show con el que la actriz se despedirá de los escenarios: "Va a empezar, ahora sí que como todos, la gira del adiós, pero esta sí es verdadera, la señora quiere trabajar máximo un año en show", expresó. Además, Cañete señaló que Mariscal sí seguirá activa pero solo cuando tenga llamados en Como dice el dicho.

Novela no, y no porque ella no quiera, pero ya es muy cansado para la señora, pero el show de Lucila Mariscal, ‘Lencha’, ese sí lo vamos a iniciar ya muy próximamente", declaró.