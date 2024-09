Tras despido de Televisa, actor sale de la cárcel y trabaja como stripper para sobrevivir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor de telenovelas, que acabó vetado de los proyectos de Televisa después de haber estado en la cárcel, sorprendió a todos sus seguidores y fans debido a que hace algunas horas apareció ante la prensa y confesó que ahora trabaja como stripper para sobrevivir. El también cantante y modelo trabajó durante 26 años en la televisora de San Ángel, sin embargo, ya van varios años que no lo llaman a grabar.

Se trata del controversial Eleazar Gómez, quien es conocido por participar en los melodramas Retrato de familia, Luz Clarita, Clase 406, Atrévete a soñar, Las tontas no van al cielo, Rebelde y La mexicana y el güero, pero también por el escándalo que enfrentó tras propinar una golpiza a su exnovia. Como se sabe, el galán mexicano estuvo casi 5 meses en prisión por el delito de violencia familiar equiparada en contra de su entonces novia Tefi Valenzuela.

La tarde de ayer martes, Gómez citó a la prensa para presentar su nuevo proyecto artístico, ya que él continúa haciendo todo lo posible para reintegrarse a su vida profesional, a más de cuatro años de estar alejado de las telenovelas. El artista de 38 años decidió incursionar como stripper dentro de show Bandidos Experience, que será un espectáculo en el que él y otros galanes deleitarán a sus seguidores.

Eleazar Gómez perdió su trabajo en Televisa tras ser detenido

Sin embargo, Eleazar ha sido objeto de señalamientos por su nuevo oficio, lo cual a él no le interesa pues su único deseo de seguir picando piedras para recuperar el lugar que un día ocupó en el medio del espectáculo. "Siempre la gente va a poder hablar, y siempre la gente va a poder decir, siempre la gente va a poder opinar, pero la verdad es que nunca se acaba hasta que se acaba, y siempre tenemos la oportunidad de volver a renacer, hoy, mañana y siempre, no solo yo, todo ser humano, siempre va a tener la oportunidad de poder reiniciarse, de poder empezar de cero", expresó el intérprete.

Además, el hermano de Zoraida Gómez aseguró que dicho espectáculo es algo que lo hace sentirse orgulloso, pues considera que todo trabajo dentro de la ley es digno. "Claro, por supuesto que sí, así es, todos los seres humanos tienen la oportunidad de volver a renacer las veces que sea necesario, así que para todas las personas que dicen eso, pues bueno, que me vean", manifestó el exnovio de Danna Paola.

Ante los comentarios de su colega Alexis Ayala con respecto a que Bandidos Experience es una copia de Solo para mujeres, Gómez respondió: "A Alexis lo quiero muchísimo y, de hecho, pues aprovecho también para mandarle un abrazo, a Sergio (Mayer) igual, son grandes amigos míos de toda la vida, pero bueno, como yo siempre he dicho, esto no es lo mismo, no es el mismo show, no es el mismo espectáculo, si bien llega a tener algunas similitudes, es completamente diferente”.

Justamente hablando del ámbito profesional, al escuchar sobre la evolución de su exnovia Danna, de quien recientemente se difundió en video de su encuentro con Shakira, Eleazar únicamente dijo: "No lo he visto amigo, pero cuando lo vea…". Sin embargo, cuando el reportero del programa Venga la Alegría lo cuestionó sobre si no le daba gusto verla al lado de ese tipo de estrellas internacionales, Gómez replicó: "No, siempre muchísimo, claro que sí. Siempre muy orgulloso de ella, siempre".

Finalmente, el actor negó que haya decidido darse una nueva oportunidad en el amor con su ex Jeni de la Vega, tras ser captados juntos recientemente. "No, no, no siempre tiene que ser una relación amorosa, ¿sabes? También existen las amistades, también existe una persona con la que sientes afinidad, apoyo, confianza, cariño y pues Jeni es una persona con la que siento todo eso", declaró.

Fuente: Tribuna