Tras rumores de problemas de salud, Daniela Romo reaparece en este VIDEO: "Me muero"

Ciudad de México.- Durante la jornada del pasado martes 17 de septiembre, las conductoras de En Casa Con Telemundo sacudieron a su audiencia tras anunciar que, probablemente, Daniela Romo, ya no podría continuar con su participación en la telenovela, Amor Amargo, la cual está programada para estrenarse durante el próximo mes de noviembre. Según lo declarado por Andrea Meza, la histrionista de grandes éxitos como El Manantial y Alborada sufría de fuertes dolores en la columna que le impedían continuar.

Como era de esperarse, varios de los fans de la actriz se manifestaron preocupados a través de redes sociales, donde mostraron su preocupación por la famosa. Dichas especulaciones no tardaron en llegar a Romo, quien decidió poner punto final a toda la ola de rumores sobre su salud. Parece ser que la estrella de televisión es más que consciente de que una imagen muestra más que mil palabras, por lo que optó por grabar un video, acompañada por el actor Andrés Palacios, con quien trabaja en Amor Amargo.

Para que no quedase ningún tipo de duda de que el video era actual, Daniela Romo mencionó la fecha en la que se encontraban grabando y mencionó que era consciente de que lo que se estaba diciendo acerca de ella, por lo que se veía en la obligación de aclarar que se encontraba en perfectas condiciones: “Hoy es martes 17 de septiembre, para que todos sepan porque anda circulando que ya morí, pero la verdad es que muero… ¡muero por este (Andrés Palacios)!”, aseveró.

Pero ese no fue todo el mensaje que Daniela Romo emitió, sino que también anexó un breve texto en el que indicó que continuaba colaborando en las grabaciones de Amor Amargo y no solo eso, incluso se dio el lujo de invitar a la audiencia a ver la telenovela, una vez que ésta saliera al aire, puesto como se mencionó al comienzo de esta nota, el melodrama aún no está en emisión, aunque la celebridad sí ha dado algunos adelantos de lo que se puede esperarse de su personaje.

Daniela Romo revela que continúa grabando Amor Amargo

Según las entrevistas que Daniela Romo ha brindado, este personaje en específico está lleno de matices y podría ser considerado como complicado. La histrionista ha descrito a su papel, ‘Leonor’, como una mujer amargada y realmente malvada, aunque logra ocultarlo bastante bien ante las demás personas: “Casi no se le nota, pero sí es una gran villana. Malvada, pero peor que maldita”, resaltó la famosa actriz.

