Victoria Ruffo revela que Tessa se parece a ella y destroza a la familia Derbez

Ciudad de México.- Hace unos meses, llegó al mundo la pequeña Tessa, quien es hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay. Y aunque la prensa se encontraba expectante sobre cómo sería la nueva dinámica de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez al encontrarse en el hospital, la realidad es que todo parece indicar que la denominada ‘Queen de las telenovelas’ prefiere continuar su vida lejos de quien alguna vez fue su pareja.

Todo comenzó filtrarse en la última entrevista que Victoria Ruffo concedió a varios miembros de la prensa, en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde fue cuestionada sobre a quién creía que se parecía su nieta, a lo que ella respondió que a su hijo, José Eduardo, quien a su vez, se parece a ella y no a Eugenio, por tanto, considera que Tessa tiene mayor parecido con los Ruffo que con los parientes del comediante de La Familia P. Luche.

Por otro lado, algunos periodistas cuestionaron a la famosa sobre su sentir acerca de que su nieta tenga ADN de Eugenio Derbez, cosa que no parece afectarle, puesto le parece lógico que así sea, ya que el actor de CODA es el padre de su hijo. La entrevista continuó centrándose en la relación de la celebridad con su exmarido, puesto incluso le preguntaron si ya lo había felicitado por su cumpleaños, el cual fue hace unos días, a lo que ella respondió: “No creo que le urja que lo felicite yo, ¿verdad?”.

Victoria Ruffo asegura que Tessa se parece a ella

Tras esto, los comunicadores le preguntaron si planeaba pasar las fiestas decembrinas con los Derbez, pero ella descartó por completo la idea, resaltando que no le agradaba cómo cocinaban en la casa del actor de No se aceptan devoluciones, recalcando que ella gustaba de una cena más tradicional: “Depende del menú, porque ellos cocinan muy feo. Entonces yo opino que yo debo llevar la cena porque en mi casa se hace bacalao, romeritos. No hacemos lasaña de chicharrón (…) Allá no sé, creo que hace, no sé, no me gusta”, declaró la actriz.

Finalmente, llegó la gran sorpresa de la entrevista y es que, desde hace varios días comenzó a surgir el rumor de que Victoria podría sumarse al proyecto de Eugenio, De viaje con los Derbez, pero ella señaló que, aunque sabe que brindaría gran revuelo su aparición, la realidad es que no está interesada en participar en el programa de Prime, sino por el contrario, resaltó que tendría su propio programa de telerrealidad que le daría competencia directa a la familia paterna de su hijo.

“Yo sé que daría mucho contenido, pero no se los voy a dar. Yo voy a hacer mi propio reality (Se llamará) Los Ruffos (…) Directa sí, pero va a estar mejor porque somos más simpáticos acá de este lado”, declaró la estrella de televisión.

Fuentes: Tribuna