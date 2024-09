Wendy Guevara le manda 'recadito' al padre de Agustín Fernández tras críticas en 'LCDLFM'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como es bien sabido, los escándalos dentro de La Casa de los Famosos México (LCDLFM) no se mantienen solamente dentro de las paredes de la mansión, sino que éstas suelen trascender y salpicar a las personas que se encuentran fuera del reality show. Ya sea por el comentario de algún familiar o por la reacción de alguna celebridad (incluso por la fuga masiva de patrocinadores), casi siempre hay consecuencias en el exterior del concurso.

El ejemplo más reciente es el que tuvimos con el padre de Agustín Fernández, Marcelo ‘El Viejón’ Fernández, quien sostuvo una videollamada con su vástago durante la pasada noche de cine. Como todos recordarán, el hombre aprovechó la oportunidad para mandarle un mensaje de apoyo a su hijo, para recordarle que no se encontraba solo; también le dijo que había vuelto a hablar con su madre, algo que no ocurría desde hace bastante tiempo.

Por otro lado, ‘El Viejón’, le dijo a su hijo que, es consciente de que no le han enviado ropa dentro del concurso y le señaló que si él estuviese en México no le faltaría ni una sola prenda. El momento más desgarrador llegó cuando Marcelo le dijo a Agustín que sus amigos lo habían traicionado, refiriéndose así a Wendy Guevara y a Nicola Porcella, quienes declararon en una emisión de Hoy que no se irían a vivir con el influencer, por los comentarios misóginos que llegó a hacer dentro del concurso.

“Te traicionaron, te jugaron feo, no importa, estamos los que te queremos, los que te apoyamos. Sos bueno, sos un alma hermosa”, declaró el hombre.

Sin embargo, la ganadora de la primera edición de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara no quiso guardarse nada y rápidamente respondió a los señalamientos de ‘El Viejón’, recalcando que si Agustín no tenía ropa, era porque él se había encargado de regresar los atuendos que se le enviaban: “Yo me llevé mis vestidos, yo hice mis maletas, yo aparté mi stylist. Mi amigo Carlos Zermeño me mandaba ropa, nunca regresé, nunca dije ‘vestido feo’ o de ‘payaso’. Nunca hablé mal de nadie".

Por otro lado, ‘La Perdida’ enfatizó que no iba “a defender a alguien que tiene ese tipo de pensamientos o ideas (misóginas) por quedar bien con alguien de un cuarto que pensaba que iba a ser de los fuertes”. Wendy continuó afirmando que, lo que el padre de Agustín estaba haciendo era intentar tergiversar todo, por lo que le recordó al público que no se ha mencionado el tema de lo que el propio Fernández ha dicho dentro de la mansión, con ello, la influencer concluyó la controversia de la que se le acusó.

Fuentes: Tribuna