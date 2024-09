¿Andrea Legarreta? Exesposo de Galilea Montijo tiene romance con colaboradora de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que Fernando Reina Iglesias, político mayormente reconocido por ser el exesposo de Galilea Montijo, ha sanado su corazón después del divorcio de la querida presentadora tapatía, pues él mismo ha confirmado mediante sus redes sociales que tiene romance con una guapa conductora, que resulta haber formado parte del programa Hoy al lado de la también actriz, ¿se trata de Andrea Legarreta?

Como si se hubieran puesto de acuerdo, en febrero del 2023 las presentadores del matutino de la empresa San Ángel, Legarreta, Tania Rincón y finalmente Montijo, anunciaron que se separaban de sus respectivos esposos después de haber estado juntos por un par de décadas. Contrario a sus colegas, Andrea tras su divorcio de Erik Rubín no ha encontrado el amor nuevamente y disfruta de su soltería, por lo que no es ella la nueva pareja de Fernando, sino que se trata de Daniela García.

Reina, que es el padre de Mateo Reina Montijo, confirmó mediante su cuenta de Instagram que hoy en día se encuentra en una relación con Daniela, afirmando que es maravilloso estar a su lado y disfrutar la vida juntos. En este anunció compartió una foto de ambos sonriendo para la cámara y dejó un romántico mensaje: "Gracias por personas que como tú hacen de la vida un camino ligero, la hacen más divertida y con quien comparto tantas visiones, gustos y experiencias. Ser correspondido en ese camino es algo verdaderamente hermoso. No solo me enloquece tu belleza, sino también tu increíble forma de ser".

Por su parte, Daniela compartió la misma imagen que Fernando, y le dejó un mensaje en el que también muestra su amor por el político: "Y si la música suena mejor contigo @reinaiglesias, definitivamente como dijo @cerati SIEMPRE ES HOY, me trataste suavemente, con cariño y comprensión, pero lo más más bonito es que eres MAGIA y alma pura. GRACIAS TOTALES". Hasta el momento la presentadora de La Casa de los Famosos México no ha dado su opinión respecto a este nuevo romance de su ex.

¿Quién es Daniela García?

Daniela es una presentadora de Televisa-Univisión, que ha formado parte de programas como ¡Qué Pókar!, que se grababa en las instalaciones de la empresa en Guadalajara, entre el año 2016 y 2017 estuvo en Cuéntamelo Ya! y tuvo apariciones en el matutino de la empresa San Ángel. Actualmente, además de la televisión, también es modelo, creadora de contenido y empresaria. Fundió la marca mexicana de aceites Sweet Jane-CBD, cuyo propósito es reducir el estrés, mejorar el sueño y cuidar la piel, todo de manera natural y sin químicos, y es cofundadora de Santa Madonna.

Daniela, novia de Fernando, en Televisa-Univisión. Instagram @lolaontheroad1

Fuente: Tribuna del Yaqui