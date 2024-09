Crista Montes arremete en contra de 'La Mole' por burlas a Gala Montes: "Cara de pambazo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La señora Crista Montes, reconocida por ser la madre de Gala Montes, recientemente ha empleado sus redes sociales para arremeter en contra de 'La Mole', el polémico comediante regiomontano, por haberse burlado del físico de la querida actriz de Televisa. La progenitora de la celebridad le regresó un poco del "humor negro" que tanto dice valorar y también hizo comentarios ácidos de su físico, como que tiene "cara de pambazo".

Iván Fematt, mejor conocido como 'La Mole', junto a Adrián Marcelo han sufrido la cancelación de varios de su show Hermanos de Leche ante los actos machistas y misóginos del regiomontano en La Casa de los Famosos México. Pero, aunque esto ha tenido consecuencias, Ivan ha demostrado que seguirá defendiendo su postura de que todo es humor negro, y en su presentación en Zapopan, Jalisco, lo demostró al volver a burlarse de Gala y su pelea con Adrián, asegurando que de "un madrazo te arranca la cabeza", y cuando se apagaron las luces del recinto de la nada cuestionó si fue Crista para callarlo.

Aunque la actriz de La Mexicana y El Güero se encuentra aún dentro del tan polémico reality show de Televisa, su madre ha demostrado una vez más que va a apoyar a su hija, pues en un video de su cuenta de Instagram salió a defenderla y burlarse del comediante regiomontano: "Me he enterado que el YouTuber, 'La Mole', que tiene cara de pambazo, ha criticado la altura de Gala Montes cuando no sabe que una bella dama es alta y estilizada".

Tras esto, señaló que su propio amigo, el presentador de Multimedios en una conversación con Luis 'El Potro' Caballero declaró que las mujeres altas eran las más hermosas, agregando que de seguro esto era por el hecho de que su hija es "mucha mujer" para "un hombrecito como él". Incluso, Crista usó de referencia el tema de Te Quedó Grande La Yegua, de la reconocida cantante Alicia Villarreal, pero destacar que por ello se burlan, pues no podrían tenerla jamás.

Finalmente, para terminar de rematarlo, le recalcó que por sus malos chistes y que el público sí lo considera un hombre sin gracia y con comentarios violentos, ya le habían cancelado varias presentaciones y que una marca de refrescos ya quería deslindar su producto de su imagen, afirmando que ahí sí la culpara a ella: "¿Qué me dices? Que aparte has perdido toda la gracia, porque no has causado gracia y te han cancelado todas tus presentaciones. ¿Qué me dices del comunicado de la marca de refrescos que ya no te quiere contratar? Ahora sí puedes decir 'Es la mamá de Gala Montes la que lo anda pregonando'".

Fuente: Tribuna del Yaqui