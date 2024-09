Eugenio Derbez acude a La Casa Blanca y Joe Biden le da importante mensaje: ¿Qué le dijo?

Ciudad de México.- Eugenio Derbez fue considerado como invitado en un exclusivo evento reservado para artistas latinos como parte de los festejos por Mes de la Herencia Hispana. En historias en Instagram contó a sus seguidores lo emocionado que estaba y prometió actualizar sus redes con videos y fotografías de la experiencia. Este jueves el comediante fue entrevistado por Alan Tacher y ante cámara no pudo contener la incredulidad y agradecimiento de haber sido considerado a esta prestigiosa reunión.

El famoso de 63 años reconoció que ha sido difícil haber labrado un camino para su carrera en un país que no es su natal. Hace una década viajó a Estados Unidos con la esperanza de llegar más alto en la industria artística. Su esfuerzo por fin comienza a rendir frutos y ha conseguido ser visto por el público extranjero. Para Derbez este paso tiene un valor importante que en muchas ocasiones no termina de creerse.

No sabes cuántas veces al día, no al día, al mes, que mi mujer y yo vamos en el coche y de repente decimos '¡wow!, no puedo creer que vivamos aquí, en Estados Unidos', porque es dificilísimo, es muy complicado".