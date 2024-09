Filtran teléfono de productora de 'LCDLFM' y comienza a recibir amenazas de muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que La Casa de los Famosos México (LCDFLM) suele despertar la pasión de la gente, quienes constantemente debaten en redes sociales sobre las estrategias de sus participantes favoritos y también suelen criticar a aquellas celebridades que no son de su agrado, tal y como ocurrió con Adrián Marcelo durante esta segunda temporada del programa de telerrealidad.

Sin embargo, la afición por el programa puede llegar a resultar un tanto dañina para los participantes y hasta para los miembros de la producción, quienes frecuentemente suelen recibir mensajes de odio a través de redes sociales, hecho que puede considerarse como medianamente tolerable, puesto solo basta con bloquear los comentarios o, de manera directa, no ingresar a ningún tipo de aplicación como Facebook, Instagram, X o TikTok mientras se transmite el programa.

Pero… ¿qué pasa cuando, de alguna manera, tu número telefónica se filtra a redes sociales? Claramente esto se trata de una violación a la privacidad, pero no se puede hacer mucho si este dato crucial ya es de conocimiento público. Un ejemplo de ello es el que le ocurrió a la productora ejecutiva de LCDLFM, Kirén Miret, quien contó recientemente, en una entrevista, dicha información fue filtrada y la gente comenzó a bombardearla con mensajes y llamadas.

Kirén Miret revela que ha recibido amenazas de muerte

La situación se tornó preocupante, cuando comenzó a recibir un sin número de amenazas de muerte y mensajes cargados de violencia, lo que la llevó a reflexionar sobre lo agresivo que se había vuelto el programa en los últimos tiempos: “Hemos visto un fenómeno extremadamente violento. No fue conceptualizado de esta manera”, narró la colaboradora del reality show. La fémina recalcó que no quería ocupar el lugar de una víctima y aseguró que comprende que ella solo fue un daño colateral.

Por otro lado, Kirén indicó que aunque no se siente intimidada por las amenazas de muerte, sí le parece un injusticia la manera en la que la gente se está tomando el programa, mismo que está a una semana de llegar a su final: “No soy una víctima, me volví un evento colateral, mi teléfono se filtró en redes sociales. La gente se tomó la libertad me han tocado amenazas de muerte que no me asustan, pero me parece de mucha injusticia. Es triste y preocupante”, señaló.

