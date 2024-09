Itatí Cantoral confiesa que quedó en shock con esta cantante: "Las mejores nal..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Itatí Cantoral es una de las estrellas de televisión que ha logrado recabar una trayectoria impresionante, al grado en el que llegó a ser considerada como una de las artistas más famosas que participó en MasterChef Celebrity, lo que la posicionó en una situación privilegiada y sobre el resto de las celebridades invitadas, puesto se dice que tenía su propio camerino y equipo de belleza.

Sin embargo, antes de ser la gran actriz que hoy en día conocemos, Itatí llegó a tener papeles pequeños (aunque constantes) en algunas telenovelas, como es el caso de Dos mujeres un camino, melodrama en el que apareció en el año 1993, donde dio vida a ‘Graciela Toruño’, personaje que si bien no era protagónico, sí resultaba relevante en la trama del triángulo amoroso más famoso de la televisión mexicana.

Itatí Cantoral recuerda cuando trabajó en Dos Mujeres Un Camino

Recientemente, Itatí Cantorla dio una entrevista donde recordó su paso por el mencionado melodrama, pero lo realmente resaltable de ello, es que, en aquella época, la intérprete de ‘Soraya Montenegro’ llegó a convivir con una leyenda de la música mexicana: Selena Quintanilla, quien tuvo una aparición muy breve dentro de la telenovela protagonizada por Laura León, Erik Estrada, Biby Gaytán y Enrique Rocha.

Itatí llegó a mencionar que, cuando conoció a Selena, quedó impactada con su belleza y aunque no salió del clóset (puesto no pertenece a la comunidad LGBTQ+), Itatí contó que no pudo apartar la vista de una zona íntima y muy específica de la cantante de Como La Flor: “Me tocó compartir la novela. Espectacular. No sabes que… además, ahora sí que se desvistió enfrente de mí, yo la vi, señoras y señores y dije: ‘No lo puedo creer’. Las mejores nalg… que yo he visto.”, señaló la actriz.

Itatí Cantoral mencionó que Selena tenía un “cuerpazo”, pero esto no fue lo único que destacó de la cantante del Chico del apartamento 512, ya que, también aseguró que tenía “una chispa y un ángel”. Lamentablemente, Itatí recordó que poco tiempo después de ello (2 años) la ‘Reina del Tex-Mex’ perdió la vida a manos de Yolanda Saldívar, hecho que realmente le afectó: “Yo lo sentí bastante porque era tan amable conmigo”, indicó la famosa, quien continuó con su carrera artística hasta ser quién es hoy en día.

