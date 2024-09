"La durmieron": Shanik Berman estremece a Televisa al dar noticia tras hospitalización de su nieta

Ciudad de México.- El público de Televisa se encuentra en shock debido a que este jueves 19 de septiembre la periodista Shanik Berman compartió una lamentable noticia sobre su familia. Resulta que la especialista en espectáculos compartió con la audiencia de San Ángel que una de sus nietas había tenido que ser hospitalizada de emergencia y que incluso, los médicos habían tomado la decisión de "dormirla".

La segunda expulsada del reality La Casa de los Famosos México aprovechó la reciente transmisión del programa Hoy para informar del duro momento familiar que enfrentan en su casa. Shanik explicó que su nieta mayor, Daniela, quien tiene 15 años, se encontraba internada en un nosocomio debido a que presentaba severos dolores a causa de la enfermedad Lyme.

Berman, quien viene de una familia judía, le pidió a los televidentes del matutino que se unieran en oraciones para la pronta recuperación de la jovencita. "Nada más si me permiten decirle a mi hija Karlita, que Danielita va a estar bien, está hospitalizada Danielita, la más grande de mis niñas", dijo al iniciar su relato. Posteriormente, la periodista compartió que los médicos habían decidido sedar a Daniela para que no sienta dolor.

Por el Lyme no aguanta los dolores del cuello, por la enfermedad de la garrapata y la tuvieron que dormir. Le van a inyectar no sé qué para dormirle la columna para que no sienta tanto dolor", precisó.