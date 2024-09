Luto en la TV: Muere hijo de conductora tras ahogarse en alberca; TV Azteca confirma triste noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo del entretenimiento y la televisión de nueva cuenta se vistieron de luto debido a que hace algunas horas se confirmó que una querida conductora está enfrentando el peor dolor de su vida, ya que murió su hijo de apenas 4 años. De acuerdo con información divulgada en el sitio oficial de TV Azteca, el pequeño perdió la vida luego de haber tenido un accidente en una alberca, por el cual estuvo en coma.

Se trata del hijo de la conductora de televisión y exreina de belleza Karime Borja, quien es originaria de Guayaquil, Ecuador, y quien había usado sus redes sociales para contar lo que ocurría con su descendiente. Lamentablemente, el pasado martes 17 de septiembre la famosa ecuatoriana confirmó que el pequeño Mateo Said había dejado este mundo, luego de muchas complicaciones de salud.

Pese a que Karime trabaja en una televisora del extranjero, la noticia del fallecimiento de su hijo fue divulgada en las redes sociales de Venga la Alegría, en cuya cuenta de X colocaron el siguiente mensaje: "¡Descanse en paz! Querida conductora sufrió la pérdida de su hijo de 4 años", señalaron. Si bien la propia conductora no ha publicado ningún mensaje por la partida de su pequeño, sí reposteó el texto que escribió la cuidadora del pequeño.

Dayanna Ivelice, quien se encargó de los cuidados de Mateo Said, usó su cuenta de Instagram para escribir lo siguiente: "Hoy me quedo con las ganas de poder ver esa risa pícara, esos bailecitos y las locuras de las que toda tu familia que te ama mucho me cuenta que hacías aquí en la Tierra. Pero creyendo que nos encontraremos en la eternidad y podré verte correr, saltar, riendo, siendo un niño feliz y te abrazaré tan fuerte, y estoy segura, que seguiremos aprendiendo juntos a lado de nuestro papito Dios donde no tendremos enfermedad ni tristeza".

Se sabe que el hijo de Karime Borja llevaba varios años luchando contra complicaciones médicas. De acuerdo con información del sitio web de Azteca, en el año 2021 Mateo sufrió un percance al caer en una alberca, por lo cual permaneció sin signos durante 15 minutos. Por fortuna los paramédicos lograron reanimarlo pero quedó con una lesión en el cerebro, que le causó un 90 por ciento de discapacidad, y por ello el pequeño necesitaba cuidados especiales. Descanse en paz.

Instagram @karimeborja

Fuente: Tribuna