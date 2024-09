Luto en Televisa: Hallan muerto a actor dentro de su casa; su viuda hace desgarradora confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El 9 de abril de 2023 fue un día que marcó a Televisa y el ambiente artístico en general ya que en aquella fecha falleció repentinamente un querido actor y cantante, que recién comenzaba su carrera y que además apenas tenía 27 años de edad. Se trata del joven artista Julián Figueroa, quien falleció la noche del domingo 9 de abril por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Como se recordará, el galán de la telenovela Mi Camino es Amarte perdió la vida inesperadamente mientras descansaba en su habitación, dentro de la casa que él y su esposa Imelda Garza-Tuñón compartían con Maribel Guardia, madre del fallecido artista. De hecho fue su viuda quien hizo el descubrimiento de su esposo inconsciente y aunque llamaron a los cuerpos de emergencia, Julián ya había fallecido.

Ahora que ya pasó más de 1 año desde el fallecimiento de Figueroa y que se conoció cuál fue su última voluntad, su joven viuda apareció en el programa Sale el Sol para compartir detalles de cómo ha sido este proceso de duelo. La cantante participó en una mesa de debate donde hablaron del luto en pareja, donde ella misma expuso porqué no se ha dado otra oportunidad en el amor: "Es un proceso complicado, a veces sientes como que ya estás pasando las etapas más difíciles y de pronto pasa algo que te regresa".

Julián Figueroa falleció el 9 de abril de 2023 a los 27 años

Ime Tuñón aseguró que nunca se podrá superar la muerte de una persona y que únicamente se aprende a vivir con su ausencia. Asimismo, explicó el motivo por el que sigue sin pareja: "Igual que el luto, siento que es un proceso, a veces sientes que puedes estar preparada para el siguiente paso pero luego ya no lo estás, y hay que aprender a disfrutar a estar sola", dijo la nuera de Maribel Guardia.

La viuda del actor y cantante explicó que algo que la ha ayudado a superar el día a día es aceptar que su esposo ya no está en este plano: "De repente viene el enojo pero hay que aprender a dejar ir las emociones, no puedes reclamarle nada a una persona que ya no está, es válido sentir enojo pero al final del día hay que dejarlas ir", explicó. Finalmente, Imelda mencionó que ella no está lista para volver a estar en pareja y que no puede definir cuándo volverá a intentarlo.

No se puede forzar a una persona a iniciar una nueva relación, no se le puede forzar a que salga, al final cada quien lleva su proceso", explicó ante el elenco de Sale el Sol.

Fuente: Tribuna y YouTube Imagen Entretenimiento