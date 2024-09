¿Luto en Televisa? Sylvia Pasquel llega a 'Hoy' con inesperada noticia de Silvia Pinal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Sylvia Pasquel, una vez más ha dado la cara ante los dimes y diretes que rondan a su familia, pues durante su presencia en el programa Hoy, la primogénita de Silvia Pinal acaba de aclarar todo sobre el presunto delicado estado de salud de su madre con una inesperada noticia, después de que en redes sociales se le diera por muerta, ¿acaso Televisa vive triste luto?

Pasquel actualmente se encuentra concentrada en su obra de teatro, Horas Contadas, en la que es productora y actriz, lo que le ha servido para dejar de lado las criticas en su contra y los rumores en la que se le acusa de robarle a su madre junto a Alejandra Guzmán, aprovechándose de su presunto delicado estado de salud y perdida de memoria. Pero ahora, en su presentación en el programa Hoy, la actriz respondió dudas sobre su madre, ¿acaso en verdad corre peligro su vida?

Con su usual sentido del humor y sinceridad, la madre de Stephanie Salas al ser cuestionada por Andrea Legarreta por la salud de la primera actriz, declaró que estaba de maravilla, que se le cuida y apapacha para que siga tan sana como lo ha estado siempre, asegurando que adora el reconocimiento que se le ha dado por su carrera artística: "Es una guerrerita. Está muy cuidada, muy apapachada, muy reconocida. Le acaban de hacer un reconocimiento hermoso en los Estudios Churubusco".

Sylvia con su madre Silvia. Internet

Pero eso no fue todo, pues con una broma respondió que presuntamente habrían dejado fuera a propósito a actrices como Norma Nazareno y Jacqueline Andere, quienes le organizaron una comida aparte de su celebración de 94 años: "Se fue con todas sus amigas a comer a un restaurante aquí cerca, con todas las amigas a las que no dejamos pasar". Hace varios meses se dijo que supuestamente la familia tendría incomunicada a Silvia y no le querrían dar informes a nadie sobre el estado de la actriz, pese a que su interés era meramente por la amistad de más de tres décadas.

Finalmente, con respecto a todos los comentarios en el que se les pide que ya "no expongan" a la productora de Mujer, Casos de la Vida Real y no la llevaran a eventos públicos, Pasquel declaró que tanto ella como sus hermanos considera que es mejor honrarla en vida y por ello cada homenaje que corresponda a la categoría de su madre serán bien recibidos y asistirá a todos si su salud lo permite, porque no está en una cárcel: "Todos los homenajes que quieran hacerle y que correspondan a la categoría de mi mamá, estamos abiertos. Aunque haya detractores que dicen 'ya guárdenla'. Ni que estuviera en la cárcel".

Fuente: Tribuna del Yaqui