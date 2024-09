Madre Geraldine Bazán rompe en llanto y da triste noticia de la actriz en 'Venga la Alegría'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La señora Rosalba Ortíz, madre de Geraldine Bazán, como nunca antes se había visto, en una entrevista con Venga la Alegría y otros medios de comunicación, se rompió en llanto unos segundo al recordar momentos complicados para ella y su hija, compartiendo una triste noticia sobre el pasado de la querida actriz de Televisa. Como madre, Rosalba dejó en claro que su corazón sufre al ver mal a su hija y se conmueve cuando el público la apoya en toda faceta.

Bazán a lo largo de su carrera artística ha dejado muy en claro que en temas de su vida privada siempre será reservada, y lo poco o mucho que comparta al respecto es por decisión propia, sin embargo, en contras a ella, su madre ha sido más abierta, hablando de temas como el divorcio de Gabriel Soto. Pero, por primera vez, Rosalba, este jueves 19 de septiembre, habló de un tema más personal que la afecta directamente y no solo es de la actriz de Televisa, pues tiene que ver con su ex.

En entrevista para TV Azteca y otros medios de comunicación, Rosalba sorprendió por hablar del padre de Geraldine, declarando que estaba vivo, pero que desgraciadamente desde hace muchos años que no tiene contacto con ninguno de sus hijos y no ha dado muestras de estar al pendiente de ellos: "Su papá no hace nada ni le importa, o sea, ni siquiera está orgulloso de que su hija sea famosa, que sea actriz, que sea presentadora, ni expresiones de… bueno, porque a lo mejor ni tiene redes, como yo, que a nuestra edad no tenemos redes".

Tras esto, mencionó que ella por el bien de la actriz de Corona de Lágrimas, pensando que le hacía un bien, siempre la instaba a llamarlo en fechas importantes, como cumpleaños o Navidad, deteniéndose hasta que Geraldine dijo "no mamá, si él no me busca, yo por qué lo tengo que buscar, él no me da ni un quinto ni para la escuela, ni me da dinero para comer, ni me pregunta si estoy bien, nunca ha sabido si estoy enferma o no, ¿por qué yo tengo que estarlo buscando?". De la misma manera, negó que el señor tenga contacto con sus nietas Elissa y Miranda, pero eso ya estará en la conciencia de él.

Aunque en todo momento de la entrevista, Rosalba quiso mostrarse fuerte y serena con el tema, no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas, y hasta interrumpir un momento la entrevista por el llanto que luchó en contener, al agradecer que el público apoye a la exparticipante de La Casa de los Famosos, asegurando que ella siempre ha sido una madre que hace todo por su hija: "Cuando pasó lo que pasó, estaban ahí con ella, eso les agradezco muchísimo, yo también he estado con mi hija, yo sí [he sido] mucha madre".

Fuente: Tribuna del Yaqui